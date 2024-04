Tunisie: EGSG - Attention à la marche

La trêve n'a pas été de tout repos pour El Gawafel, appelée aujourd'hui à sortir indemne du guêpier béjaois.

Malgré les préparatifs marqués par une controverse autour du choix de s'entraîner à domicile, le club a tenté de se forger une nouvelle identité sous la houlette de Skander Kasri. L'étape à venir s'annonce cruciale pour éviter le purgatoire, avec cette reprise ponctuée par deux matchs successifs à l'extérieur face respectivement à l'OB et l'USBG. Dans l'arène des matchs amicaux, le club gafsien a réalisé l'exploit tant attendu : une victoire à l'extérieur, ce qui lui arrive pour la première fois en cette saison, et qui soulève l'espoir et la confiance. Le discours du coach a évolué, mettant l'accent sur une défense compacte et une réduction du jeu long et des renversements.

Cependant, les chiffres révèlent un défi de taille : une indigence offensive. Avec seulement deux buts marqués en six matchs au play-out, dont aucun en quatre rencontres, l'équipe doit impérativement retrouver son efficacité devant le but adverse. Face aux difficultés relevées en cette période de trêve, le coach a exploré de nouvelles tactiques. Le retour de joueurs clés et les ajustements stratégiques pourraient bien être la clé du renouveau. Pour répondre à ce défi, le staff technique envisage des réajustements tactiques et des reconversions de joueurs.

%

Retour de Haïthem Mbarek

Ce faisant, le retour de Haïthem Mbarek, après une longue absence pour cause de blessure, pourrait offrir une solution, alors qu'il sera associé à Hazem Mbarek et Bangoura pour former un trio dynamique au milieu du terrain. La nouvelle stratégie envisagée pour l'avenir est un virage décisif dans l'approche du jeu, surtout que les deux prochains matchs seront à l'extérieur. Il s'agit en l'état d'éviter le jeu long et direct et recentrer l'équipe sur une approche plus posée et méthodique. La reconfiguration de la composition de la ligne médiane (Bangoura-Mbarek Haïtham et Mbarek Hazem), s'inscrit dans cette optique, pour privilégier désormais la construction depuis la défense pour accéder à la zone adverse.

Les véritables difficultés persistent cependant en attaque. Malgré la richesse du vivier avec Salem, Mraïhi, Ellili, Omrani, Zammel et Jouini, les résultats ne suivent pas. Les attaquants étrangers, tels que Razak, Jassim, Abdoul et Stanley, n'ont pas encore répondu aux attentes, laissant planer des interrogations sur leur adaptation et leur contribution future. Skander Kasri continue cependant d'espérer un sursaut aujourd'hui face à l'OB pour assurer à terme son maintien, et ne plus donc prendre le risque de s'enliser dans les profondeurs du classement.