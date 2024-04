Afrique: Kundé d'or 2024 - Tidiane Mario en lice pour la compétition

L'artiste Tidiane Mario du Congo est nominé parmi les artistes qui prendront part à la 22e édition du Kundé d'or qui se tiendra, le 8 mai, à Ouagadougou au Burkina Faso.

Sur les 1 178 œuvres en compétition, le comité de sélection est parvenu à retenir trois nominés par catégorie. Le Congolais Tidiane Mario sera en course dans la catégorie du meilleur artiste de l'Afrique centrale avec Ferré Gola de la République démocratique du Congo et Sandrine Nnanga du Cameroun.

Le participant ou la participante doit obéir aux critères de sélection : être un artiste ou groupe musical, auteur de deux albums au moins dont le dernier a été sorti et diffusé entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024. L'album doit être d'une bonne qualité technique et artistique et avoir connu un succès commercial ou médiatique (médias, Internet, espaces de diffusion...). L'artiste doit avoir œuvré pour sa promotion à travers des actions médiatiques et hors médias et faire montre d'une progression artistique et d'innovation constante dans l'organisation et la gestion de sa carrière.

Les récompenses sont prévues dans dix catégories et cinq prix spéciaux, notamment Kundé du meilleur artiste de musique traditionnelle ; de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle ; de l'artiste le plus joué en discothèque ; du meilleur clip vidéo ; de la révélation ; de l'espoir ; du meilleur featuring burkinabè ; du meilleur artiste féminin ; Kundé d'or.

Des prix spéciaux dans les catégories meilleur artiste burkinabè de la diaspora ; meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso ; meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest ; meilleur artiste de l'Afrique centrale ; meilleur featuring de l'intégration africaine. Les prix seront également remis aux réalisations des artistes burkinabè les plus brillants et les plus prolifiques, mais aussi celles des créateurs de toute la région d'Afrique de l'Ouest et du centre.

Plusieurs pays participeront à cette compétition, à savoir Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Congo, Cameroun ; République démocratique du Congo, Burkina Faso, France, Etats-Unis d'Amérique. Chaque année, le trophée de la musique au Burkina-Faso « Kundé d'or » décerne des prix aux meilleurs artistes musiciens .