Afrique Centrale: La nuit du bassin du Congo - Clôture en musique du conclave de Kinshasa

À l'image de la diversité culturelle partagée aux assises régionales qui rassembleront les deux Congo, le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale, neuf têtes d'affiche sont annoncées sur le podium, le 24 avril, à l'Académie des Beaux-arts dès 17h00.

La nuit du bassin du Congo s'annonce bien inédite avec une affiche comme on n'en voit pas souvent. Jazz, rumba, afro pop, afrobeat, folublues sont au nombre des genres et styles musicaux qui vont la nourrir mais pas seulement. Une certitude, il y en aura pour presque tous les goûts. En effet, déjà avec les neuf têtes d'affiche, en majorité des artistes congolais, à l'instar de Jacques Tshimankinda, Bill Clinton, Popal Isse, Maria Milagros, Calebasse, DJ Numerator et Stéphane Malonga mais aussi la Newyorkaise Eleanor Drury Dubinsky et la Camerounaise Jato Sonita, ça promet !

Et, bien plus encore, treize autres artistes de la place interviendront sur la scène de La nuit du bassin du Congo, a dit au Courrier de Kinshasa Vincent Kunda. Le président de Kongo River souligne à ce propos le caractère inédit de la soirée, conçue pour être un événement mémorable. « En plus des neuf artistes annoncés, le quartet d'Eleanor Drury va accompagner treize artistes locaux, instrumentistes et chanteurs », a-t-il affirmé. Les échanges d'Eleanor Drury avec des artistes locaux s'inscrivent dans l'esprit du Conclave du Bassin du Congo. Il faut donc s'attendre à un répertoire bien original des artistes à sa clôture. Prisque Bakana et Djanel'Ange en font partie, a-t-il averti.

Outre les différentes interprétations et improvisations en préparation, Vincent Kunda a parlé d'un morceau inédit, à savoir que « les artistes se produiront ensemble pour le "Son du bassin du Congo", "Song of Congo basin", en anglais ». Et d'ajouter : « Le plus important, c'est que chacun va apporter son savoir-faire pour donner une couleur toute nouvelle à des tubes internationaux, notamment la chanson iconique de Louis Armstrong What a wonderful world (Le monde merveilleux) ».

Rappelons-le, La nuit du bassin du Congo est un événement musical organisé en marge du conclave du bassin du Congo qu'abritera Kinshasa du 22 au 24 avril. Ce dernier entre dans le cadre des événements généralement tenus dans le monde à l'occasion de la Journée internationale de la terre nourricière ou de la terre. Initié dans cette perspective par l'ambassade des Etats-Unis, le conclave entend susciter, comme le veut la circonstance, une prise de conscience globale et une action localisée de la région au niveau du bassin du Congo. D'où la participation des cinq nations qui le composent. Ceci, dans la visée d'engendrer, si pas de stimuler, des comportements déjà adoptés en vue de changements positifs durables pour l'environnement.