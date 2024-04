Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - La Halc se dresse contre le conflit d'intérêts

Un communiqué de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc) indique que l'opération de déclaration des conflits d'intérêts des personnes investies d'une mission de service public aura lieu du 16 au 26 avril à son siège à Brazzaville.

A travers l'opération de déclaration des conflits d'intérêts des personnes investies d'une mission de service public qui sera lancée le 16 avril, la Halc veut s'assurer que toute personne chargée d'une mission de service public ou qui exerce une fonction publique ne soit pas coupable d'un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts est, en effet, une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

L'initiative de la Halc tire sa légitimité des dispositions du décret n°20222-467 du 3 août 2022 fixant les modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ainsi que de la loi du 11 mars 2022, portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées. « Les membres du gouvernement, les membres du Parlement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public doivent exercer leurs fonctions avec dignité, probité, intégrité et veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts », indique cette loi en son article 13.

Ainsi, le calendrier du déroulement de la déclaration des conflits d'intérêts prévoit que le président de la Halc, Emmanuel Ollita Ondongo, et les membres de cette institution ouvriront le bal dans la matinée du 16 avril. Puis, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, et les membres du gouvernement (le 18 avril) ; le président et le bureau du Sénat, les sénateurs (le 19 avril) ; le président el le bureau de l'Assemblée nationale, les députés (le 22 avril) ; les présidents et les membres de bureaux des institutions, les cadres de la Force publique (le 23 avril) ; les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et centraux (le 24 avril) ; les administrateurs territoriaux, les commissaires généraux et les hauts commissaires (le 25 avril) et le personnel diplomatique (le 26 avril).