Madagascar: Transition énergétique - Une centrale photovoltaïque de 100 Kwc réalisée par Phael Flor Export

Le partenariat pour l'économie verte affiche des résultats plutôt encourageants à travers la réalisation d'infrastructures énergétiques renouvelables.

La société PHAEL FLOR EXPORT (PFE), spécialisée dans l'exploitation industrielle des plantes aromatiques et médicinales certifiées bio-équitables, a inauguré, sa centrale photovoltaïque Off Grid, non raccordée au réseau public, hybridée Genset d'une puissance de 100 Kwc, d'un stockage total de 400 Kwc et d'une surface installée de 540m2.

Étape décisive

Avec l'appui de SUNREF Madagascar, le programme de finance verte qui vise à promouvoir les investissements verts du secteur privé, cette réalisation représente une étape décisive de plus dans la transition énergétique de Madagascar via le déploiement combiné d'une offre technique et financière adaptée et incitative. D'un coût total estimé à 572 760 euros, les nouvelles installations permettront une production solaire de 154 MWh. A terme, l'objectif est d'arriver à une production annuelle de 153 300 kWh/an. Le projet aura également des impacts multidimensionnels. Localement, le village de Tsarafasina, voisin de sa station agricole de Moramanga, sera bénéficiaire de 30% de l'énergie solaire produite. Par ailleurs, selon les estimations, la centrale photovoltaïque permettra à PFE de réaliser des économies de carbone évaluées à 132t par an. Sa facture énergétique connaîtra également une diminution significative. En réduisant sa consommation à hauteur de 51 833 L de gasoil, elle va permettre de faire une économie de près de 74 968 euros par an.

%

Enjeux environnementaux

Cette belle initiative a été saluée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine qui a fait le déplacement à Moramanga pour son inauguration. « Votre initiative en faveur de la transition vers l'énergie solaire photovoltaïque est une étape cruciale pour Madagascar. Elle nous offre une opportunité de réduire la dépendance énergétique du pays et d'atténuer les effets du changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs encouragé les entreprises à intégrer les enjeux environnementaux dans leur stratégie de développement . Samir Belrhandoria, chef de projet de l'Assistance Technique du programme SUNREF a, quant à lui, inciter les entreprises « à saisir les opportunités créées par la transition énergétique, la transition écologique, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique ou encore la promotion de pratiques durables ». Cela, en profitant du financement vert proposé par SUNREF qui, outre les crédits via les banques partenaires, offre un accompagnement dans le montage de projet et une assistance technique sur mesure.