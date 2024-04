Madagascar: Festival DAGO MADNESS BEATZ - Une pléthore d'artistes à l'affiche

Un nouvel événement se déroulera bientôt au Kianjan'ny Kanto Mahamasina. Il s'agit de DAGO MADNESS BEATZ (DMB), un festival de musique révolutionnaire dédié aux jeunes talents musicaux de Madagascar. Cet événement conçu et initié par OZ REKORDZ est prévu pour les 25 et 26 mai 2024 prochains.

Au cours des deux jours du festival, le Kianjan'ny Kanto accueillira une pléthore d'artistes issus de divers genres musicaux.

La première journée mettra en lumière des artistes tels que Na Hassi - Brouk & Zia avec leur slam et spoken word, les sonorités jazz de Onja Luc et Zara Rajaona, ainsi que la pop soul envoûtante de Tasha et Aline Kaloina. De plus, le public pourra découvrir les talents de Smart Sample de Ranto Niaina, les rythmes fusionnants de Mafonja et Doug'l, ainsi que le funk enflammé de Rolf et le RnB captivant de Ramian. Pour couronner le tout, des performances de hip-hop enflammées par Big Jim Da et M.Ts'Ta viendront clôturer cette première journée.

La deuxième journée sera réservée aux amateurs de rock et de métal, avec des performances époustouflantes d'artistes tels que Erica Durock, Egraygore, The Hornstone, Djanatt, Hir'aina, Kanna Jihe, Naday, Load, Spirity, Tsiok'ampita, Valahara, et bien d'autres encore.

En plus de l'expérience musicale originale, une gamme d'activités divertissantes sera mise à la disposition du public.

Ce festival vise à offrir une plateforme aux artistes émergents de Madagascar, pour les propulser vers de nouveaux horizons artistiques et offrir aux spectateurs une expérience musicale immersive et diversifiée.

L'événement aspire ainsi à favoriser une pluralité culturelle, rassemblant les passionnés de musique autour d'un projet fédérateur qui célèbre la richesse du talent musical malgache.