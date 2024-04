Afrique: La CAF tacle les Barea

Le rapport de l'inspection de la Confédération Africaine de Football, plus connue sous ses initiales CAF, a fait l'effet d'un tir au but manqué pour la qualification au Mondial 2026.

La CAF tacle les Barea

Il est loin le temps où l'on pouvait compter sur Ahmad qui avait été déchu de son mandat de président de la CAF. Un but contre Madagascar et les Barea en général de la part de l'instance dirigeante du football africain qui vient de sortir le carton rouge contre le « Kianja Barea » pour les éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA United 2026. Obligeant la Fédération Malgache de Football à trouver un terrain en dehors du territoire puisqu'il n'y a aucun autre stade approuvé dans le pays pour accueillir les éliminatoires africaines de la compétition mondiale. Un tacle non checké par le VAR qui va entraîner des coûts supplémentaires dans le camp malgache, pour ne citer que les frais de déplacement et d'hébergement des joueurs en terrain neutre.

Ou présumé l'être car tous les pays du Continent sont des adversaires pour les 9 places accordées d'office à l'Afrique. Sans compter le 10ème pays issu du barrage intercontinental auquel les Barea pourraient participer s'ils arrivent à faire partie des quatre meilleurs deuxièmes et à en sortir vainqueur avant de battre ensuite l'équipe de la zone CONCACAF. A l'image des deux déplacements à l'extérieur prévus au mois de juin, le chemin s'annonce long et compliqué pour les Barea qui ne pourront pas avoir le soutien du 12ème homme, compte-tenu - au propre comme au figuré - des moyens financiers des supporters et/ou des fans club. Les joueurs des Barea seront déportés (nuance avec expatriés) hors du territoire à cause de la décision de la CAF qui frise l'antijeu.