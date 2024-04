Madagascar: Projet « Fia Mora » - 11 788 kg de poissons « Drihy » et « Tretreky » vendus en 5 semaines

Le projet « Fia Mora » se poursuit à Antananarivo et Toamasina, suite à une convention de partenariat entre le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue et les sociétés Refrigépêche Est et Sopromer.

L'objectif consiste à vulgariser la consommation de poissons qui constituent une source de protéines pour la population malgache. Cette diversification des aliments contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Les poissons de mer connus sous leur appellation « Drihy » et « Tretreky » sont ainsi commercialisés à un prix promotionnel dans les points de vente de ces entreprises partenaires aussi bien dans la capitale que dans la ville Betsimisaraka. En l'espace de cinq semaines de mise en oeuvre de ce projet « Fia Mora », 11 788 kg de ces poissons de mer ont été vendus dont 9 592 kg de produits halieutiques répartis sur les sept points de vente à Antananarivo et le reste a été mis en vente à Toamasina.

Aux alentours de 4 000 Ar le kilo

Les parties prenantes ont prévu de commercialiser 8 000 kg de ces variétés de poissons de mer dans le cadre de leur convention de partenariat. L'on a ainsi observé une augmentation du taux de consommation de ces fruits de mer à 38% depuis le lancement du projet « Fia Mora », d'après les explications du ministère de tutelle. Il est à noter que ces produits halieutiques sont vendus aux alentours de 4 000 Ar le kilo. Les consommateurs peuvent en acquérir même à environ 1 000 Ar pour une quantité de 250 g ou 1/4 kg. Les « Drihy » et les « Tretreky » sont ainsi à la portée de toutes les bourses si on les compare aux autres viandes de boeuf ou de porc mises en vente sur le marché local dont les prix du kilo s'affichent à plus de 20 000 Ar.

Très prisées par la population

Force est également de reconnaître que ces variétés de poissons de mer sont très prisées par la population, surtout les plus vulnérables. On peut les acquérir au niveau des poissonneries. Ce qui garantit, dans la même mesure, la qualité des produits en matière de conservation. Raison pour laquelle le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue envisage de mettre en oeuvre le projet « Fia Mora » dans d'autres régions pour ne citer que Moramanga et Antsirabe.