Tanzanie: Les inondations provoquent le déplacement de centaines de personnes et la destruction des récoltes à Rufiji - La population est exposée à des risques d'épidémies et de malnutrition

Muhoro — La région de Rufiji, dans l'ouest de la Tanzanie, connaît d'énormes difficultés et le district est confronté à l'une des plus graves crises humanitaires. Des milliers de personnes ont besoin d'une aide humanitaire immédiate dans plusieurs domaines, notamment les soins de santé, la nutrition, l'eau potable et l'assainissement. Il existe un risque de propagation des maladies transmises par l'eau et des cas connexes.

La plainte émane de Camillian Disaster Service International, l'organisation des Missionnaires Camilliens, qui intervient rapidement pour aider les milliers de personnes déplacées gravement touchées par les inondations.

Selon une note de Cadis reçue par l'Agence Fides, les récentes inondations du 4 avril 2024 ont causé des ravages, déplaçant des milliers de familles et les laissant dans un besoin désespéré d'assistance. Les maisons ont été détruites, les récoltes emportées et l'accès à l'eau potable et aux services essentiels a été perturbé. Les membres les plus vulnérables de la communauté, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, sont particulièrement menacés et ont besoin d'une aide d'urgence.

Dans le district de Muhoro, 75 % de la zone est sous les eaux, quelque 17 000 personnes ont été touchées, déplacées et vivent désormais dans des bâtiments d'écoles primaires sans pouvoir subvenir à leurs besoins de base. Dans le district de Chumbi, environ 1 000 personnes ont été déplacées. Les inondations de cette année ont submergé 28 374 hectares de terres agricoles, détruisant des cultures telles que le maïs, le riz, le sésame et les bananes.

CADIS Tanzanie s'engage, avec le gouvernement, la communauté locale et les organisations humanitaires, à faire face à cette situation d'urgence et à réduire les taux élevés de maladies et de décès causés par une mauvaise nutrition et un mauvais assainissement, ainsi que par le manque d'eau propre dans les camps ou les centres d'évacuation des personnes déplacées. L'organisation camillienne sera particulièrement impliquée dans les services de santé, de nutrition, d'eau, d'assainissement et d'hygiène, notamment pour les mères et les enfants, ainsi que dans la fourniture de comprimés de purification de l'eau, de latrines temporaires, d'installations pour se laver les mains et de vêtements.

Historiquement sujette aux inondations en raison de sa situation géographique et des précipitations saisonnières, la situation dans la région est exacerbée par la construction et l'exploitation du barrage hydroélectrique Nyerere. D'une part, le barrage représente une source importante d'énergie renouvelable pour la Tanzanie, d'autre part, sa présence a modifié le flux naturel de la rivière Rufiji, augmentant le risque d'inondation pendant les périodes de fortes pluies.