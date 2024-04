Angola: Un risque d'effondrement suspend des visites à la grotte de Humpata

Lubango (Angola) — Les visites touristiques à la grotte d'Ondimba, dans la municipalité de Humpata, province de Huila, ont été suspendues pendant deux semaines, en raison des inondations provoquées par la pluie, qui ont accru le risque de glissements de terrain.

La grotte, située à Tchivinguiro, à 45 kilomètres du siège municipal de Humpata, est l'une des « merveilles naturelles » de Huíla, caractérisée par une montagne avec quelques perforations qui constituent les grottes susmentionnées, avec au moins sept galeries à l'intérieur, ainsi qu'au bord d'un lac situé devant la grotte.

À l'intérieur de la grotte, on peut voir des stalactites dans sa voûte et des stalagmites coincées dans le sol comme s'il s'agissait de figurines d'un temple abandonné. Il y a aussi des petits lacs qui traversent des salles et des galeries aux couleurs différentes et lumineuses.

Se confiant lundi à l'Angop, le responsable de l'agence de voyages angolaise Tac Tour, qui transporte régulièrement des touristes sur le site, Carlos Bumba, a déclaré qu'il y avait eu une augmentation substantielle des précipitations, entraînant des inondations dans certains cours d'eau à l'intérieur de la grotte.

En raison de cette situation, selon la source, Tac Tour a été, pendant plus d'un mois, avec une équipe sur place, faisant partie de l'Itinéraire touristique de Huila et ils ont remarqué que dans les galeries, l'humidité a triplé et les niveaux de l'eau ont augmenté, ainsi que les spéléo-thèmes, de plus en plus chargés en bicarbonate de calcium.

Face à cette situation, a-t-il poursuivi, l'agence a fait une déclaration à l'Administration Municipale de Humpata afin que, en tant qu'entité chargée de protéger la grotte, elle puisse alerter la population pour qu'elle évite les visites jusqu'à ce que les pluies diminuent.

« Nous recommandons de n'effectuer les visites à la grotte qu'entre fin mai et début juin, par prudence, car il n'existe à ce jour aucune étude sur l'âge de la grotte, qu'elle soit de formation primaire ou calcique. S'il y a peu d'informations, il est trop risqué d'autoriser la fréquentation à l'intérieur pendant la saison des pluies », a-t-il réitéré.

En plus de cette situation, Carlos Bumba a déclaré qu'il y a huit ans, l'accès normal à la grotte était bloqué, parce que les gens arrivaient avec leurs véhicules et lavaient leurs vêtements dans la lagune locale, laissant du pétrole, ce qui a fini par polluer l'eau de la même en face des grottes.

Il a souligné que depuis lors, l'accès à la grotte se fait par une autre route où les voitures se trouvent à près d'un kilomètre et où les gens marchent le long d'un canal d'irrigation qui a débordé, compliquant l'accès.

Il a fait savoir que Tac Tour réalise en moyenne trois visites par an, indépendamment des saisons de faible ou de forte demande, chaque groupe comprenant jusqu'à 25 personnes, étant donné le manque d'oxygène à l'intérieur de la même.

À son tour, le directeur municipal du Tourisme de Humpata, Austino Mwampatchi, a déclaré que chaque année, lorsqu'il pleut trop, la grotte a des problèmes d'inondation.

« Les pierres d'une montagne ne sont pas compactes et créent un filtre, et l'eau coule à l'intérieur. Lorsque le visiteur quitte la grotte, il est complètement mouillé, ce qui finit par ne pas être un voyage touristique normal, car la personne devient angoissée », a-t-il expliqué.

Il a mentionné que les visites touristiques ont été suspendues il y a plus de deux semaines, jusqu'à ce que les pluies cessent, pour permettre la reprise des activités, l'idée étant d'éviter des situations moins bonnes pour les touristes.

Il a ajouté qu'en termes de visites à la grotte, pendant les mois de grandes vacances, elles peuvent atteindre 600 personnes/mois.

Le mot « Ondimba » signifie, dans la langue nationale Nyaneka, « grotte », qui est une fissure dans une montagne calcaire ou des fissures ouvertes avec une colline au sommet.