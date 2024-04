Angola: L'Exposition individuelle de Maria Gumbe inaugure 'Art Fair Luanda 2024'

Luanda — L'artiste plasticienne Maria Belmira Gumbe présente, le 19 de ce mois, au « Palácio de Ferro » (Palais de Fer), une exposition individuelle le premier jour de la Foire "Art Fair Luanda 2024", en considération de ses réalisations dans l'histoire des arts plastiques angolais.

Organisée par la productrice d'événements artistiques Maia Tanner, l'édition inaugurale de la foire aura pour thème "De l'Angola au monde", et se poursuivra les 20 et 21, avec l'exposition des artistes plasticiens des galeries "The Art Affair", ELA- Espaço Luanda Arte, Sky Gallery Espaço D'Arte, Tamar Golan et "This Is Not A White Cube.

La foire compte sur la présence de 40 conservateurs du monde des arts, qui présenteront et discuteront de sujets importants liés au circuit artistique, avec divers thèmes tels que "Les défis des galeries en Angola", "Besoin d'un musée d'art", "Formalisation du travail artistique pour l'économie nationale" et "Le féminin dans l'art en Angola".

Selon le responsable de la production de l'événements artistique, Dominick Maia Tanner, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue jeudi, au Palais de Fer, la foire vise à attirer l'investissement dans la production artistique, secteur important dans le développement social et la préservation de l'identité culturelle angolaise.

Dominick Maia Tanner a ajouté que l'objectif est de créer des liens avec les artistes, afin qu'il y ait une plus grande interaction entre les faiseurs d'art.

En ce qui concerne le choix du thème, le directeur de partenariat d'Africell, Mário de Nascimento, a déclaré qu'ils avaient l'intention de contribuer aux arts en Angola, en emmenant plusieurs artistes à l'étranger. " Nous souhaitons que leurs travaux soient connus", a-t-il souligné.

La représentante de la galerie The Art Affair, Marcia Gonçalves, a indiqué qu'elle se proposait de relever principalement les défis des artistes nationaux qui cherchent à atteindre certains niveaux et à les aider à conquérir le marché international.

La foire se concentre sur la promotion du tourisme culturel en Angola, la valorisation du travail des artistes plastiques et l'encouragement à la consommation des œuvres faites en Angola.

Maria Belmira Gumbe est diplômée en patrimoine immatériel de l'Université lusophone de Lisbonne. Elle est titulaire d'une licence en études culturelles de l'Université Fernando Pessoa de Porto, au Portugal, et elle a plusieurs travaux académiques. L'artiste était directrice du Musée national d'histoire naturelle.