Angola: Reprise de la construction de la route nationale Moçâmedes/Virei

Moçâmedes (Angola) — Les travaux de construction de la route nationale (EN) 290, qui relie la municipalité de Moçâmedes à Virei, sur une longueur de 108 kilomètres, ont repris samedi, après huit ans d'interruption.

Le projet, qui comprend le pavage, la signalisation, les échelles fixes et les œuvres d'art, est budgétisé à 63.190.294.788,00 kwanzas et aura une période d'exécution de 30 mois (jusqu'en octobre 2026).

La réalisation du projet générera 420 emplois, notamment pour les jeunes de la municipalité de Virei.

Au moment de confier les travaux susmentionnés, le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos Alberto dos Santos, a dit que dans le programme sectoriel 2023/2027, il a été élaboré des projets qui avaient été lancés et qui, pour diverses raisons, n'ont pas été achevés et d'autres qui sont également déjà en cours.

« Nous avons choisi comme priorité la reprise du projet Moçâmedes/Virei, qui a débuté en 2014 et s'est arrêté en 2017, pour diverses raisons techniques et financières, et cette année nous avons décidé de le reprendre, ce qui redonnera de l'espoir aux populations de Virei et au-delà », a assuré le ministre.

Il a également indiqué que le projet de construction de la route Moçâmedes/Virei est également intégré au programme de pesée pour contrôler les charges excédentaires souvent utilisées sur les routes.

%

Il a demandé aux autorités locales et aux équipes techniques d'être très vigilantes lorsqu'elles font installer des balances afin que les excédents de marchandises ou de chargements ne soient pas autorisés sur les routes, un exemple qui doit être suivi par d'autres pays africains voisins.

Il a également souligné que dès que ces travaux seront terminés, le ministère donnera la priorité à la province de Huila, plus précisément au tronçon Virei/Cainde/Chibia, probablement en 2025.

« Nous sommes convaincus que ce projet apportera de nombreux avantages à la province, principalement pour le transport de matériaux inertes et pour la création de nouveaux emplois, notamment pour les jeunes de la région. Notre visite a également servi à discuter d'autres projets en cours, comme la nouvelle route, tronçon Moçâmedes/Tombwa/Pediva, commune de Yona», a-t-il souligné.

À son tour, le gouverneur de Namibe, Archer Mangueira, a fait savoir que la construction de la route Virei/Cainde/Chibia, dans une première phase avec terrassement, améliorera certainement la vie des gens dans toutes les localités de cette région, en plus de l'impact, en termes de levier, pour le développement productif de cette région, qui est l'une des plus riches d'Angola.

Il a également indiqué que la municipalité de Virei devait cesser d'être la plus pauvre d'Angola, ayant garanti qu'elle avait tout pour être l'une des municipalités les plus prospères du pays.

Pour l'administrateur de Virei, André Cassinda, ce projet permettra de développer l'économie de la province de Namibe et, en particulier, cette localité, car les produits sortant de Namibie ne passeront plus par la route Leba, mais emprunteront plutôt le tronçon de la commune de Chibia, Cainde, Virei et Moçâmedes jusqu'au Port de Namibe.

"Ce tronçon, une fois terminé, aura de nouveaux avantages, en termes de circulation entre la province de Namibe et Gula, à travers les municipalités de Chibia et Virei, augmentant la circulation des personnes et des biens", a-t-il ajouté.

La municipalité de Virei compte 44 mille habitants, deux communes et 64 localités et a une superficie de 15 mille 92 kilomètres carrés.