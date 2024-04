Malawi: Un homme arrêté pour l'agression d'une religieuse catholique - Les évêques refusent l'intolérance religieuse

Lilongwe — Un homme souffrant de problèmes psychiatriques a été arrêté par la police de Blantyre en relation avec les violences commises à l'encontre d'une religieuse catholique à Zomba. Selon la police, la personne arrêtée est un patient de l'hôpital psychiatrique de Zomba.

Le jour où il aurait attaqué la religieuse, le suspect a également perturbé les célébrations de l'Eid al Fitr, la fête qui clôt le Ramadan, qui se tenait au stade Kamuzu de Blantyre.

Dans une note, la Conférence épiscopale du Malawi a signalé que le 11 avril au matin, à Zomba, une religieuse catholique avait été enlevée par des inconnus qui lui avaient proposé de monter dans leur voiture. Cependant, la religieuse a été attaquée et torturée par les occupants de la voiture. "Les agresseurs ont dit à la religieuse que la violence était due au fait qu'ils n'adhéraient pas à sa foi et à son identité religieuse, et ont démontré leur intolérance en enlevant de force et en jetant par la fenêtre de la voiture le chapelet et la croix qu'elle portait, la laissant ainsi blessée, impuissante et traumatisée", peut-on lire dans la note.

"Dans notre récente lettre pastorale, La triste histoire du Malawi, nous avons mis en garde les Malawiens contre le développement de tendances qui démontrent l'intolérance religieuse", rappellent les évêques. "Tout Malawien épris de paix sait que la loi suprême de notre nation, qui est notre Constitution, prévoit la liberté de culte et que, par conséquent, chaque citoyen a le droit d'appartenir à tout groupe religieux de son choix et ne peut donc être empêché de pratiquer et même de manifester la religion de son choix partout dans le pays.

"Nous espérons cependant que la police, à qui cette affaire a été confiée, enquêtera avec diligence sur cette horrible attaque contre une religieuse catholique et sur d'autres cas similaires, afin que justice soit faite et que ces tendances haineuses et dégénérées d'intolérance religieuse soient réduites et résolues une fois pour toutes", a déclaré la Conférence épiscopale.