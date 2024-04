Congo-Kinshasa: Elections Sénatoriales , Isidore Kwandja Ngembo adresse un message aux élus du Kasaï

Aux Honorables Députés de la Province du Kasaï, très chers frères et sœurs,

Le lundi 22 avril 2024, vous serez appelés à exercer votre pouvoir, mieux votre devoir, de choisir les quatre représentants de notre province au Sénat.

Au regard des enjeux et nombreux défis importants que notre jeune province aura à relever au cours des cinq prochaines années, mon message suivant a pour but de vous exhorter à faire un choix consciencieux qui fera la différence.

Car, le geste que vous allez poser le 22 avril prochain est lourd de conséquences, dans la mesure où vous avez non seulement la responsabilité de choisir des personnes qui vont porter haut la voix de nos populations et défendre leurs intérêts, mais vous allez enchaîner la province pour les cinq années à venir.

Le président de la République, chef d'État, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement fixé le cap pour les cinq prochaines années qui vise à améliorer les conditions de vie de nos populations et leur ouvrir de nouvelles opportunités.

Mais pour lui permettre de relever ce défi et de réussir à matérialiser les six objectifs de son nouveau quinquennat, nous devons mettre à sa disposition des personnes imbues de sa vision et capables de porter les desiderata de nos populations du Kasaï.

Honorables députés provinciaux, la province du Kasaï est dépourvue de tout et peine encore à prendre son envol.

Au siège des institutions provinciales à Tshikapa, il n'y a pas de bâtiment administratif, pas de résidence officielle des autorités provinciales : Gouverneur, Vice-gouverneur, Président de l'Assemblée provinciale. Il n'y a même pas de résidence officielle du Président de la République, comme on peut voir dans d'autres provinces du pays.

Notre aéroport est dans un piteux état. Dans les différents chefs-lieux de nos territoires, notamment Tshikapa, Ilebo, Mweka, Luebo et Dekese, on trouve un secteur de la santé exsangue avec des hôpitaux et maternités dépourvus de médicaments essentiels, d'outils nécessaires de diagnostic et de matériels de prise en charge.

Il y a nécessité de remédier à cette situation lamentable et d'améliorer les conditions de vie de nos populations, car notre province regorge de ressources minières, agricoles et humaines nécessaires pour impacter positivement le vécu du peuple kasaïen. Mais pour cela, il nous faut des femmes et hommes soucieux, compétents et à même de s'investir corps et âme pour le développement de notre chère province.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS VOTER POUR MOI ?

Natif de la province du Kasaï, quand j'étais jeune, j'ai vu comment la ville de Tshikapa, chef-lieu actuel de la province, était la plaque tournante et le point central de l'économie et du commerce national.

La ville de Tshikapa était le centre commercial de négoce de diamant de joaillerie et d'autres minerais précieux très prisés.

Aujourd'hui avec l'épuisement des ressources minières, nous devons réfléchir sur comment nous pourrions construire la province et améliorer les conditions de nos populations.

L'état actuel de la dégradation des routes de la province entrave le potentiel agricole et le développement économique de notre province.

Nous devons faire le plaidoyer pour obtenir des investissements nécessaires pouvant remettre en état les routes rurales de desserte permettant le désenclavement de la province à vocation agricole et ainsi à améliorer et intensifier des efforts pour stimuler la production agricole et l'élevage.

Si je sollicite un mandat de sénateur ce n'est pas pour le plaisir de l'être, je veux être un sénateur qui représente valablement sa province et qui travaille fort pour l'intérêt de ses concitoyens.

Je promets de faire tout ce qui sera dans mon pouvoir en tant que sénateur et de travailler en bonne intelligence et synergie parfaite avec le gouvernement provincial, dans un esprit du développement économique et social de la province, pour le bien-être de nos concitoyens.

J'ai des priorités claires, des objectifs bien précis et des actions concrètes à mener pour faire entendre la voix de mes concitoyens au plus haut niveau.

Je promets de travailler en collaboration avec les acteurs politiques et sociaux de la province et du pays, pour apporter des solutions aux préoccupations de nos populations.

Si donc vous me faites confiance en me choisissant parmi les quatre représentants de la province du Kasaï au Sénat, ma priorité serait de faire un plaidoyer efficace auprès du gouvernement central et des bailleurs de fonds en vue de mobiliser les ressources financières.

Des ressources qui seront investis notamment dans la construction et la remise en état des infrastructures sociales et économiques, allant de l'éducation à la santé, de l'approvisionnement en eau potable et électricité à l'aménagement et la remise en état des routes de desserte et de ponts, qui sont essentielles pour assurer les liaisons entre les villages éloignés et les principaux centres économiques de la province et du pays.

Plusieurs candidats se présentent aux élections sénatoriales, ce qui est une très bonne chose. Mais avant de déposer votre bulletin dans l'urne, réfléchissez un instant et assurez-vous d'avoir fait le bon choix pour le bien de notre province.

Nous avons longtemps souffert et souffrons encore indéfiniment de querelles politiques partisanes et de tiraillements internes entre les différents acteurs politiques qui freinent le développement et font régresser la province.

Il est important que vous puissiez faire un choix utile et stratégique de dignes fils ou filles de la province qui peuvent se tenir la main dans la main, user de leur influence politique et leurs entrées auprès des autorités du pays pour chercher à construire notre chère province et à améliorer les conditions sociales de nos populations.

Le 22 avril, vous serez seul, libre devant votre conscience et votre responsabilité pour exercer votre devoir en insérant dans l'urne le nom de la personne que jugerait capable d'exprimer d'une voix forte les besoins de nos populations auprès des instances nationales.

Je vous demande de me faire confiance en m'accordant votre suffrage. Ensemble, nous pouvons placer la province du Kasaï sur la voie du développement.

Il est grand temps de faire le choix du changement véritable.

Je vous remercie d'avance.

Isidore KWANDJA NGEMBO