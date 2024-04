Congo-Kinshasa: 37 Partis et Regroupements Politiques attendus, Gouvernement en RDC - Judith Suminwa Tuluka consulte !

Judith Suminwa Tuluka, nouvellement nommée au Poste de Premier Ministre

*Agenda fixé. Invitations lancées. Séances de travail annoncées. But visé : la formation du tout nouveau gouvernement à l'issue des élections du 20 décembre 2023.

Judith Suminwa Tuluka, nommée au Poste de Premier Ministre, depuis le 1er avril 2024, se met au travail. Déjà, depuis le 13 avril dernier, elle a conféré avec les membres du Regroupement "Agissons et Bâtissons", AB, "A Nous de Bâtir", ANB et Alliance pour l'Alternance Démocratique et Alliés, AAD-A. Aujourd'hui, du haut du 10ème niveau de l'Immeuble Intelligent où elle a installé ses quartiers, à la Gombe, elle attend également les délégations de l'Action des Alliés pour la Nation Congolaise, A/A UNC, A/VK 2018. Puis, de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés, AFDC-A, et du Mouvement de Libération du Congo et l'Alliance des Partis Alliés au MLC.

Ainsi, prévoit-elle, dans son programme, atteindre 37 partis et Regroupements Politiques dûment ciblés dans le cadre de ce tour d'horizon avec les acteurs clés de l'agora politique en RD. Congo.

Elle se donne, pour ce faire, toute cette semaine jusqu'au 19 avril 2024, pour boucler la boucle avant de passer aux choses sérieuses devant, logiquement, permettre de constituer son équipe, après qu'elle l'ait soumise à la sanction du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

D'ailleurs, elle entend terminer ces consultations par l'Udps/Tshisekedi en passant, évidemment, par les Progressistes, l'A2R, les Actions Audibles de la Bonne Gouvernance, les Actions des Alliés de la Convention et Parti Lumumbiste, l'Alliance pour les Triples et Alliés A3A, l'Alliance pour les Valeurs, l'Alliance des Mouvements de Solidarité pour le Changement, AMSC, l'Udps/Kibassa, l'Alternative Chrétienne pour le Congo et l'Action pour la Cause Fédérative.

A tout prendre, bien d'autres Partis et Regroupements Politiques, y compris l'Amour du Prochain pour la Patrie Congo, l'Alliance des Démocrates du Congo, l'Alliance pour les Actions de Développement et Alliés sont fiévreusement attendus.

Mais, pour qu'il y ait de l'ordre et que les dispositions protocolaires soient respectées, les délégations de chacun des Partis et Regroupements devront être constituées de six membres, au maximum. Tandis que les échanges proprement dits, ne dureront qu'une heure par séance pour chacune des ces délégations visées.

Y a-t-il des dispositions particulières pour la Société civile et les non invités ?

Rien n'a été annoncé en ce sens-là. Mais, tout ce que l'on sait est que Mme Judith Suminwa Tuluka dispose, néanmoins, de beaucoup de marges des manœuvres de consulter n'importe et à n'importe quel moment, tant qu'elle n'aura pas été encore investie au Parlement, ni pris possession de ses clés en tant que nouvelle Locataire de l'Hôtel du Gouvernement à Kinshasa, à la lisière de la Gombe.

Elle a donc les mains libres.