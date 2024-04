Congo-Kinshasa: Cacophonie à la MIBA S.An Félix Tshisekedi - Aimé Kayembe en appelle à des actions urgentes !

Le revoici à nouveau à la charge dans le seul but, précise-t-il, de défendre les intérêts de la MIBA S.A dont le remplacement aux commandes et la relance de la productivité s'avère urgents ! Donateur de cette société et Notable de la province du Kasaï Oriental, Aimé Kayembe Kaykong propose, cette fois-ci, au Président Félix Tshisekedi, de procéder à un changement à la tête de la Miba.

Pour lui, il est nécessaire de réhabiliter Hubert Kazadi Mabika aux fonctions d'Administrateur Directeur Général adjoint, en appui aux efforts de relance actionnés par l'ADG Aimé Kabanda, et ne cesse de marteler sur la démission du PCA Jean Charles Okoto duquel il déplore une série d'actes contreproductifs aux intérêts de la MIBA S.A.

«Nous tous comme un seul homme défendons la Miba et ses vrais Gestionnaire du Quotidien le Manager André Kabanda Kana et l'Ir Professeur Hubert Kazadi Mabika, le duo espoir, de cette relance défendront la Miba car c'est le seul héritage que Dieu a légué aux filles et fils de notre Grand Kasaï au cœur de condamner avec véhémence les complices cacher dans les institutions de Kinshasa de leurs prise de décision suicidaire à l'endroit des Véritables Managers», appuie Aimé Kayembe Kaykong, dans sa réflexion.

A la suite de la cacophonie qui sévit au sein de la MIBA S.A, ce Notable du Kasaï Oriental et Acteur politique invite la justice congolaise à ouvrir un dossier afin d'établir toute la lumière sur les actes posés par le PCA Okoto qu'il dénonce pour des interférences.

«Que les Ministres du Portefeuille et Mines ainsi que la Présidence s'impliquent dans ce dossier pour mettre fin à tout ce désordre, et en réhabilitant Monsieur Hubert Kazadi Mabika ADGA à ses fonctions (voir Notification de l'ordonnance n° 0211/2024 accordant exécution du jugement rendu par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles portant dissolution judiciaire de la Société SIBEKA, Société d'entreprise et d'investissement (SA), Associée de l'Etat Congolais dans la MIBA SA) », conclut-il.