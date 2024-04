Afrique Centrale: Une arme biologique aux portes de Kinshasa

Lorsqu'il y a deux ans, le Rwanda acquis une grande concession de terre arable au Congo Brazza, moyennant contrepartie financière sans doute, l'opinion congolaise s'en est ému, et même, la classe politique, y voyant un leurre de KAGAME pour attaquer Kinshasa à l'instar de l'opération aéroportée sur Kitona et à la Tshangu. Aujourd'hui encore, l'opinion congolaise, dans son ensemble, partage largement cette idée au point de s'en prendre sans juste et valable cause au Président SASSOU pour complicité avec le Rwanda contre la République Démocratique du Congo.

Une approche plus subtile et plus stratégique permet d'aboutir à une conclusion différente, tant cette hypothèse présente des risques énormes au plan international et même de guerre entre Brazzaville et Kinshasa. En vrai stratège, KAGAME ne peut mener une initiative aussi contreproductive pour lui et le Rwanda. La réalité et la finalité de cette opération économique semble autre. Considérant Kinshasa avec ses plus de 10 millions d'habitants, comme à la fois un marché porteur et le ventre mou du Régime TSHISEKEDI, KAGAME a fait cet investissement gigantesque pour être pourvoyeur, par dérivation, du marché kinois. Une véritable arme biologique à la porte de Kinshasa capable d'asphyxier, à la longue et à volonté, le régime TSHISEKEDI et ses successeurs.

Après les missiles militaires installés dans l'Est du territoire congolais, KAGAME installe ainsi, en toute indifférence, un véritable missile bio économique de destruction massive, capable d'asphyxier Kinshasa et donc d'affaiblir le pouvoir de TSHISEKEDI. Véritable projet d'assassinat social et politique par fragmentation. Au lieu de nous plaindre et d'incriminer sans juste et valable cause, les Dirigeants du Pays devraient pratiquer d'intelligence économique pour parer à cette éventualité. Il serait donc temps de réveiller la ceinture verte autour de Kinshasa pour rendre la Capitale autonome et indépendante. Voilà un élément concret et pertinent qui donne sens et consistance au projet de développement à la base à partir de 145 Territoires. L'interconnexion entre ces Territoires permettra au Congo d'être un marché unique et intégré à l'abri des caprices ou d'aléa d'importation des produits pour nourrir les populations de la Capitale et de l'intérieur du Pays.

Dans cet ordre d'idées, l'introduction au sein du Gouvernement, d'un ministère nouveau et innovant, comme le Ministère du Commerce Intérieur serait un pas vers la bonne direction. Ce qui aura pour effet, de diminuer le chantage du Rwanda et les pressions de la Communauté Internationale sur TSHISEKEDI et la République Démocratique du Congo pour un retrait sans conditions des troupes rwandaises, malgré l'avis contraire de la Communauté Internationale et pour l'intégration, c'est-à-dire l'infiltration officialisée de ses complices dans le système de gouvernance, d'administration et de défense du Pays. Ce serait une façon efficace de désamorcer ab ovo la bombe à retardement de KAGAME.

Fait à Kinshasa, le 06/04/2024

Ambassadeur André-Alain ATUNDU LIONGO

Bureau d'Etudes Stratégique