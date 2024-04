Congo-Kinshasa: L'Eglise Orthodoxe contre l'agression, la rébellion et autres crimes de sang dans l'Est, RDC - Sa Béatitude Théodore II apporte un message de soutien aux victimes et appelle les dirigeants à oeuvrer en faveur de la paix

Lors de sa récente visite apostolique à Kinshasa, Sa Béatitude Théodore II, Pape et Patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, a exprimé toute sa compassion envers les populations victimes d'agression et autres crimes dans l'Est du territoire congolais. Il a encouragé, au cours d'une messe patriarcale tenue en la cathédrale Saint Nicolas, à la Gombe, devant plusieurs fidèles orthodoxes, les dirigeants du pays, en commençant par le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui-même, à ne ménager aucun effort pour, d'un côté, barrer la route à toutes formes de menace touchant à la souveraineté nationale de la RDC et, de l'autre, restaurer effectivement la paix. Sur place à Kinshasa, Sa Béatitude Théodore II a eu des mots justes à l'endroit du nouvel Evêque de Goma, pendant la messe d'ordination, pour lui témoigner de sa sollicitude paternelle. Il l'a invité à mieux paitre les brebis du Seigneur, dans son ministère, tout en privilégiant le bien-être de tous, dans l'amour, la fraternité et l'harmonie.

«Tu vas exercer ton ministère dans un milieu où les gens ne vivent jamais la paix. Les jeunes sont tués. Les gens abandonnent leurs maisons. Ils se posent la question : "Qu'est-ce qui va arriver ?". Raison pour laquelle, aujourd'hui, en tant que votre patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, je lève mes mains pour compatir avec tous ces gens. Je soutiens chaque effort pour pacifier le Congo. Le milieu où je t'envoie, c'est pour que tu puisses apporter la paix et l'amour... Aide tout le monde à pouvoir aimer la ville de Goma et le pays.

Le Congo est un pays de paix. C'est un pays qui a accepté et aidé les immigrés grecs de l'époque. Raison pour laquelle nos communautés helléniques sont en train de grandir et d'oeuvrer aussi partout au Congo. Bats-toi pour la paix au Congo. Transmets mon amour. Dis-leu qu'ils ne sont pas seuls», a indiqué le Patriarche Théodore II, lors de la messe d'ordination. Pour ce pasteur, nul n'a le pouvoir de maintenir sa main sur la RD. Congo, quels que soient les prétextes. Il a insisté, haut et effort, sur la mobilisation de tous et de chacun pour permettre de défendre efficacement l'intégrité du territoire national.

« La même chose, le Moyen-Orient est en feu. L'Ukraine se bat pour ses droits. Le Congo veut aussi être un pays de paix... Nous respectons bien-sûr les autres, mais nous devons défendre l'intégrité territoriale telle qu'il nous a été léguée par Dieu... Avec la Présence du Ministre ici présent, je présente ma gratitude envers le Président de la République démocratique du Congo. Je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Merci beaucoup, Excellence, pour l'accueil que vous m'avez réservé parce que vous avez appris dans vos vies à être un peuple qui accueille. Que Dieu vous bénisse », a eu à souligner, sereinement, Sa Béatitude Théodore II, dans son exhortation à l'endroit de Mgr Timothée Ntumba, le nouvel Evêque de Goma, en présence du Ministre du Numérique, Cashmir Eberand, qui a représenté, à l'occasion, le Président de la République Félix Tshisekedi.