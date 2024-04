Congo-Kinshasa: 3ème Force politique, Gouvernement - Le MSC de Batumona revendique une place de choix pour l'AAAP !

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement du Patriarche Laurent Batumona a fait sa grande rentrée politique le samedi 13 avril 2024 au Centre Nganda de Kintambo avec la volonté de construire un «Nouveau départ pour les élections de 2028». Il a annoncé des réformes profondes de son parti. "Je suis heureux que les Cadres, les hauts cadres, les militantes et militants puissent répondre massivement à cet évènement. Nous pensons que l'AAAP a droit comme troisième force politique aux postes ministériels du fait que nous ayons obtenu 37 Députés validés par la Cour Constitutionnelle et nous avons le droit de revendiquer notre quota au gouvernement", déclare Laurent Batumona. Il a félicité le Président de la République pour son choix de nommer pour l'histoire une femme à la tête du Gouvernement. Et souhaite que le président de l'Assemblée Nationale soit de l'Est comme la cheffe du gouvernement est de l'Ouest". Le MSC a affiché sa volonté de construire « un nouveau MSC » lors de sa rentrée politique.

L'heure du retour sur la scène politique du Mouvement de Solidarité pour le Changement a sonné pour le président Laurent Batumona. C'est ce qu'il a annoncé samedi 13 avril 2024, au Centre Nganda, en marge d'une rencontre qui a rassemblé les principaux cadres du parti et des plateformes électorales de 2023. Cette rentrée politique a été émaillée de l'évaluation du processus électorale de 2023. Le Professeur Albert Mongo qui a lu ce rapport, a présenté les points forts et les points faibles de la campagne électorale sur base des rapports de provinces. Il a conclu son rapport en ces termes : "l'heure n'est plus à incriminer quelqu'un. Le but ultime était de faire élire Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat et avoir obtenu les seuils de recevabilité et d'éligibilité.

%

L'ultime ambition, c'est celle de reformer le parti". Laurent Batumona a été on ne peut plus clair, en ouvrant la rencontre des cadres du parti : "Nous avons fini les élections de 2023, tous les membres de MSC, AMSC et tous les responsables de différents échelons sont démissionnaires". Il a, en outre, recommandé aux Secrétaires généraux de lui présenter un nouvel organigramme qui tient compte de réalités de notre pays. Dans cet ordre d'idée, Laurent Batumona a également déclaré démissionnaire l'armée numérique des Nzoyi, les ligues des jeunes, le Comité Exécutif et autres structures apparentées.

Il a annoncé aux cadres de son Parti politique, une nouvelle évaluation qui permettra de choisir de nouveaux dirigeants capables de tenir le coup sous diverses formes. "Je vous demande d'être fidèles, loyaux, regardons tous les horizons de 2028 car c'est aujourd'hui que nous commençons notre préparation pour la compétition électorale de 2028", a-t-il soutenu.

Laurent Batumona : rendez à l'AAAP son quota de 3ème force politique

C'est devant un parterre de plus de six cent cadres du MSC et les Hauts Représentants de quatre plateformes sous la conduite de chairman Tony Kanku Shitu que Laurent Batumona, président de l'AAAP, AE, AMSC, A2R et FP a pris la parole pour crier haut et fort que : "Nous sommes une 3ème Force politique en RDC. La Plateforme électorale a 37 Députés nationaux. Nous souhaitons que tout le monde soit le témoin de notre résultat. Il ne faut pas qu'il y ait de tripatouillage. Nous demandons au Première Ministre que l'AAAP obtienne ce qui lui revient de droit". L'AAAP s'est déterminée à accompagner le Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka dans ses lourdes charges qui consistent à protéger les acquis obtenus en faveur de la population. Bien plus, elle s'engage à la soutenir pour trouver la paix dans l'Est de la RDC, pour le social des Congolais mais aussi lui démontrer que l'AAAP est confiant dans le choix qu'elle pourra opérer d'une manière consensuelle avec le Président Félix Tshisekedi pour lequel l'AAAP a mouillé le maillot à travers la campagne électorale.

Il a rendu une fière chandelle à Tony Kanku Shintu, Haut représentant du Chef de l'Etat en témoignant que : " si nous avons atteint 37 Députés c'est grâce à Tony Kanku Shitu, un homme de grande valeur qui prône l'unité, l'amitié et la concorde entre l'UDPS et AAAP".

C'était en présence notamment, du Représentant Tony Kanku Shitu, de Lambert Mende dont les membres du MSC ont réclamé son retour au perchoir de la communication et médias, Richard Mulumba de l'AE, M. Alfred SGA de Antipas Mbusa Nyamwisi de l'AMSC, Steve Mbikayi du FP, A2R de l'honorable Henriette Wamu, Alfred Dibandi, Michel Bongongo, Egbake Omer ; Jc Masangu, ancien gouverneur de la Banque central du Congo, l'honorable Bengele, Honorable Crispin Ngoyi et beaucoup d'autres personnalités venant des provinces.

Stratégie de reconquête

Face à eux, Laurent Batumona s'est également employé à faire une évaluation non d'une manière approfondie mais pour dissiper le malentendu, des murmures après les élections et selon lui, les blessures ont été soignées au sein du parti que dans les plateformes. Cette évaluation, a-t-il épinglé, est faite sur base des rapports venus de différentes provinces en termes des choix de candidats, mandataires, témoins, critiques par rapport à la Ceni et toutes les embuches qui ont émaillé ce processus électoral de 2023.

Pour le MSC, son parti, après échanges, il y a des résolutions qui sont retenues notamment, sur la réforme des structures du Parti ainsi que certains partis politiques. Il s'est agi principalement des Hauts cadres qui seront choisi désormais par leur compétence et capacités managériales pour arriver à conquérir le pouvoir en 2028.

Pas de temps à perdre

C'est ainsi qu'il a motivé les cadres à redynamiser les activités du Parti, à remobiliser les hauts cadres à prendre en charge leur responsabilité pour arriver à défendre les six axes prioritaires du Chef de l'Etat défini dans son programme d'investiture. "Il n'y a pas de temps à perdre, nous serons encore redevables devant nos électeurs mettons-nous au travail pour le bien de la population et fixons le cap pour les mois à venir en redynamisant toutes les représentations du parti en vue des élections de 2028".