Sénégal: Ansou Diadhiou, entraineur de Guédiawaye FC - «C'est vrai qu'on a le titre dans un coin de la tête mais...»

L'entraîneur de Guédiawaye FC s'est dit satisfait de la victoire de son équipe au terme d'un match intense face à l'US Ouakam (4-2). Ansou Diadhiou a précisé que même si le titre est à portée de main, les «Crabes» vont se concentrer sur le maintien avant de penser au graal.

«Je félicite mes joueurs et j'encourage l'équipe adverse. Il fallait absolument gagner ce match à domicile et au vue du scénario ça aurait été une honte de perdre après avoir mené deux buts à zéro. C'est la deuxième fois qui prend des buts en espace de quelques minutes et il faudra travailler pour que cela ne se reproduise plus. La course pour le titre ? On a le titre dans un coin de la tête mais le plus important est de creuser l'écart avec nos poursuivants car mathématiquement seul Teungeuth échappe à la relégation. Donc, il faut qu'on sécurise notre maintien d'abord avant de penser au titre».