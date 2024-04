Cote d'Ivoire: Région du Bounkani - 3500 personnes reçoivent l'assistance du Comité international de la Croix-Rouge (Cicr)

Du 28 mars au 1er avril 2024, le Cicr, en collaboration avec la Croix-Rouge de Côte d’Ivoirea assisté 3465 personnes, principalement des déplacés récemment arrivés de Burkina Faso, ainsi que des familles d’accueil, dans les localités de Govitan et Kologobo, préfecture de Téhini, dans la région du Bounkani, au nord-est du pays. Rapporte une note à la presse du Cicr.

Les populations ont pu bénéficier de biens essentiels de ménages, comprenant notamment des couvertures, des nattes, des seaux, des kits de cuisine, des kits d’hygiène, des pagnes, du savon et des moustiquaires.

Le Cicr a également réhabilité trois pompes de forage manuelles en vue d’augmenter l’accès à l’eau potable et distribué près de mille bidons plastiques d’une capacité de 20 litres pour assurer la collecte, le transport et le stockage de l’eau.

Loukas Petridis, Chef de Délégation régionale du Cicr à Abidjan, a rappelé que « cette assistance d’urgence fait suite à une nouvelle vague de déplacement de populations et s’inscrit dans le cadre de la mission du CICR, en tant qu’acteur humanitaire neutre et impartiale intervenant dans cette partie nord-est de la Cote d’Ivoire ». Le Cicr et la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire coordonnent leurs activités avec les autorités et les autres acteurs humanitaires.

Depuis février 2022, la Côte d’Ivoire accueille des populations fuyant les conséquences de la crise au Burkina Faso. Cet afflux, engendre des besoins humanitaires. Dans le cadre de son mandat, le Cicr porte protection et assistance aux populations civiles vulnérables à la suite de conflits et d’autres situation de violence, afin d’améliorer leurs conditions de vie et répondre à leurs besoins de première nécessité.