Tunisie: Fondation Hasdrubal - Session et concerts inédits - Jazz et Musiques Improvisées

La Fondation Hasdrubal entamera aujourd'hui, 15 avril, une nouvelle session d'échanges et de formation d'excellence en partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, action soutenue par l'Institut français de Tunisie et l'ambassade de France.

Cette collaboration culturelle internationale représente une première en Tunisie en unissant la Fondation Hasdrubal et le Département «Jazz et Musiques Improvisées» du Cnsmdp dont la réputation internationale n'est plus à faire.

Le directeur musical de la Fondation Hasdrubal, Laurent Jost, a invité pour cette 1ère session le directeur du département «Jazz et Musiques Improvisées» du Conservatoire National supérieur de musique et de danse de Paris, Stéphane Payen.

Huit brillants membres du département «Jazz et Musiques Improvisées» du Cnsmdp ont également été invités pour cette première et se produiront lors de deux concerts inédits le mercredi 17 avril 2024 à 19h au Théâtre de l'Opéra de Tunis ainsi que le vendredi 19 avril 2024 à 20h au Hasdrubal Hall Yasmine Hammamet dans le cadre du partenariat existant entre le Cnsmdp et la Fondation Hasdrubal.

«Émile Rameau (batterie, voix), Léna Aubert (contrebasse), Loan Buathier (guitare), Antonin Puyo (trombone), Yonatan Hes (saxophone alto), Oscar Viret (trompette), Fanny Martin (flûte) et Loni Cornelis (violon) sont des musicien.ne.s émergent.e.s qui évoluent dans un environnement où la pratique collective est source principale de leur développement. Ils pratiquent les différents modes d'expression du jazz et des musiques improvisées, étudient les principaux courants et les musiciens les plus marquants de l'histoire du jazz, développent leurs facultés d'écoute et d'analyse, acquièrent de l'autonomie, façonnent leur identité et réalisent des créations personnelles. C'est ce dernier point qui sera mis à l'honneur à travers un programme de compositions et/ou arrangements de tous les membres de l'ensemble, le tout spécialement conçu pour l'occasion. De multiples facettes du jazz y seront présentées, celles nourries par l'histoire des musiques afro-américaines (de James Reese Europe à aujourd'hui) et par tous les métissages qui font toute la richesse et l'actualité du monde de l'improvisation aujourd'hui», a déclaré Stéphane Payen.

Concernant les artistes tunisien.ne.s, le directeur musical de la fondation Hasdrubal, Laurent Jost, a renouvelé sa confiance au violoniste et compositeur Zied Zouari pour mener à bien la sélection des talents tunisiens.

26 musicien.ne.s., dont le pianiste Omar El Ouaer participeront donc à cette première en Tunisie au sein de la Fondation Hasdrubal à Hammamet et se produiront également lors des deux concerts précités.

Le guitariste et compositeur Fawzy Chekili ainsi qu'un artiste «invité surprise» seront également présents au concert du 19 avril 2024 au Hasdrubal Hall à Hammamet.

Ces deux concerts inédits produits par la Fondation Hasdrubal sont donc programmés en Tunisie :

- Mercredi 17 avril 2024 à 19h au Théâtre de l'Opéra de Tunis et

- Vendredi 19 avril 2024 à 20h au Hasdrubal Hall Yasmine Hammamet

«Ces deux concerts inédits inviteront le public à effectuer un véritable voyage intercontinental autour du jazz et de la découverte de la magie créative de l'improvisation. Les musiques improvisées seront donc à l'honneur au cours de ces deux concerts avec en 1ère partie des Jazz-bands tunisiens avant l'entrée en scène des musiciens du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris» a déclaré le directeur musical de la fondation Hasdrubal, avant d'ajouter: «La Cité de la Culture de Tunis accueillera donc au sein de ses infrastructures l'un de ces 2 concerts, et ce, dans le cadre de la convention de partenariat unissant le Théâtre de l'Opéra de Tunis et la Fondation Hasdrubal».

Conformément aux valeurs défendues par la Fondation Hasdrubal, l'accès à ces deux concerts exceptionnels sera offert sans aucune exception à l'ensemble de la communauté étudiante tunisienne (sur simple présentation d'un justificatif de scolarité).

Concernant les revenus de la billetterie, le directeur musical de la Fondation Hasdrubal a souhaité que ceux-ci soient intégralement reversés à des associations oeuvrant pour les maladies de l'enfance et la réalisation des rêves d'enfants et d'adolescents malades en Tunisie.