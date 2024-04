Maroc: Ouverture à Rabat de la 3è réunion de la Haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique

Rabat — Les travaux de la 3è réunion de la Haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique se sont ouverts, lundi à Rabat, sous la coprésidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et du Premier ministre belge Alexander De Croo.

Prennent part à cette réunion, du côté marocain, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et l'ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Ameur.

La délégation belge est composée du vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, de la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole De Moor, et de la présidente de Comité de direction au ministère des Affaires étrangères, Theodora Gentzis.

Cette réunion sera marquée, notamment, par la signature de plusieurs accords de coopération dans différents domaines entre les deux pays.