Tunisie: Sport automobile-FIA-NACT - «Restituer au club son pouvoir sportif !»

C'est le voeu le plus cher des membres du comité directeur du National Automobile Club de Tunisie, selon son directeur d'unité d'entraînement, Abdelhalim Ben Malek.

Chaque sport est géré par une fédération nationale reconnue pour être le vis-à-vis de l'instance internationale qui gère la discipline en question. Pour les sports automobiles, la situation est devenue compliquée depuis le mois de décembre dernier. La Fédération internationale de l'automobile a envoyé une correspondance au Nact pour l'informer qu'il est de nouveau son représentant national en Tunisie : «Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'assemblée générale de la FIA, qui s'est réunie à Bakou et à distance le 8 décembre dernier, a décidé de restituer le pouvoir sportif au «National Automobile Club de Tunisie» (Nact)», peut-on lire dans ce courrier envoyé de Genève en date du 18 décembre 2023. De son côté, la Fédération tunisienne de l'automobile a été informée par la même instance qu'elle n'est plus son représentante en Tunisie.

Nact, seul représentant depuis 1960

Fondé en 1913, le National Automobile club de Tunisie est membre de la Fédération internationale de l'automobile et son seul représentant depuis 1960. En 2017, Jean Todt, ancien président de la Fédération internationale de l'automobile, a autorisé la Fédération tunisienne de l'automobile à la représenter en Tunisie. Un privilège qui lui a été retiré comme nous l'avions indiqué le 18 décembre dernier : «Ce que nous voulons, c'est que la tutelle reconnaisse le Nact comme seule autorité sportive accréditée par la FIA et que la Fédération tunisienne de l'automobile doit être forcément sous la supervision du Nact et non l'inverse comme le veut le ministère de la Jeunesse et des Sports», nous a déclaré le directeur d'unité d'entraînement, Abdelhalim Ben Malek et d'ajouter : «Ce qu'il faut savoir, c'est que les règlements qui régissent le sport automobile diffèrent des autres disciplines. La tutelle doit arrêter de faire pression sur le Nact. Il y a même une volonté de fermer le club. Ils se trompent ceux qui pensent que la FTA récupérera automatiquement la délégation de l'instance internationale en cas de fermeture du Nact». Nous y reviendrons.