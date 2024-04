Tunisie: Elyssa rencontre Mozart et Schubert, le 20 avril, au Théâtre municipal de Tunis - La magie des rencontres

«Elyssa» est une fusion d'éléments issus de la culture tunisienne, musicaux ou formels, des mélodies envoûtantes du nord aux rythmes enivrants du sud, du désert à la mer, éditée par Les Editions Musicales de La Salamandre.

Le Carthage Symphony Orchestra reçoit le chef d'orchestre français et directeur musical de l'Orchestre symphonique de Mâcon, David Hurpeau, pour un concert inédit, le 20 avril 2024, au Théâtre municipal de Tunis.

Jeune chef d'orchestre et guitariste français, David Hurpeau s'implique dans une interprétation du grand répertoire, fine et historiquement informée et se démarque par son engagement dans la création contemporaine. Au cours de son parcours, il a dirigé l'Orchestre national de Bretagne, l'Orchestre de la télévision et Radio d'Albanie, l'Orchestre philharmonique de Liège, l'Athens Philharmonia Orchestra, ainsi que des orchestres spécialisés comme la Musique des gardiens de la paix, l'Ensemble Linéa, L'Ensemble court-circuit, etc.

Ses activités artistiques l'ont conduit partout en France et en Europe, en particulier en Belgique, en Pologne, en Lituanie, en Allemagne, au Portugual, aux Pays-Bas, en Grèce, mais aussi en Suisse, en Albanie et plus loin entre autres Chine, au Turkménistan, au Canada et aux USA, l'amenant à vivre des expériences artistiques fortes dans des lieux prestigieux comme le Théâtre des Champs-Elysées et le Théâtre du Châtelet à Paris, les Scènes nationales de Belfort, Châteauroux ou Mâcon, la Salle philharmonique de Liège, la prestigieuse Philharmonie de Vilnius en Lituanie, ou le mythique Carnegie Hall à New York.

%

C'est dans sa volonté de se lancer dans de nouvelles expérimentations, à la recherche d'émotions sonores inédites et de brassage d'univers artistiques multiples et variés qu'il prend part à cet événement inédit qui verra la création mondiale d'«Elyssa», une oeuvre exceptionnelle signée Pierre Thilloy qui sera le compositeur invité du concert.

Les très nombreux voyages aux quatre coins du monde que ce dernier a effectués, tout au long de son parcours, principalement en Inde, en Asie centrale, en Amérique latine et au Moyen-Orient, lui ont permis de mondialiser son art et d'internationaliser ses convictions profondes sur l'intérêt pour la paix d'une mondialisation des cultures, en contrepoint salutaire et nécessaire à une globalisation financière hégémonique et coloniale. Nombre de ses créations récentes s'imprègnent de la géopolitique, comme son bouleversant concerto pour violon «Inferno».

Le drame de la migration et les guerres occidentales en Orient l'inspireront également par le biais de sa 10e symphonie, «Exil», aussi tonitruante que l'alarme dont elle se fait le témoin.

«Elyssa» est une fusion d'éléments issus de la culture tunisienne, musicaux ou formels, des mélodies envoûtantes du nord aux rythmes enivrants du sud, du désert à la mer, éditée par Les Éditions Musicales de La Salamandre.

Au programme de ce concert tunisien du Mozart avec l'élégance intemporelle de l'ouverture de la Flûte enchantée et du concerto pour piano N°27 en Si bémol Majeur, interprété par le pianiste tunisien Mehdi Trabelsi. Il sera aussi question de l'emblématique Symphonie 5 de Schubert.