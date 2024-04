Tunisie: Ligue 1 - Play-out - 7e journée - L'OB rate une opportunité

Les Béjaois auraient pu virer en tête mais arrivent à consolider leur position sur le podium. Un point de pris aussi pour l'EGSG qui garde la distance sur le trio du bas de l'échelle. En résumé de cette journée aussi, l'UST se hisse à hauteur du CAB, l'ESM gagne du terrain, l'ASS s'enfonce, l'USBG s'enlise et l'ASM reste en vie.

Suite et fin, hier, des matches comptant pour la 7e ronde du play-off. Une seule rencontre était au programme entre l'Olympique de Béja et l'EGS Gafsa. Au final, l'explication n'a pas proposé de vainqueur mais le nul vierge a sanctionné les débats, sachant que les Cigognes consolident leur rang sur le podium alors qu'El Gawafel met un peu de distance avec le trio du bas du tableau. En début de week-end à présent, l'affiche du stade Nejib Khattab entre l'UST de Sami Gafsi et le CAB de Maher Kanzari a penché en faveur de l'équipe de Tataouine, vainqueur grâce à un but de Fabien Willey, intervenu vers le premier tiers de la première mi-temps.

Et suite à ce précieux succès, l'UST s'est hissée à hauteur des Cabistes en tête du classement du play-out.Volet pied du podium aussi, et toujours pour le premier jet des rencontres de la 7e journée, l'ESM de Kais Yaakoubi a réalisé une bonne affaire en venant à bout de l'AS Soliman d'Anis Boujelben grâce à une réalisation d'Ahmed Bouassida de retour de pause. Les Miniers ont ainsi fait coup double en renouant avec la victoire après deux faux pas successifs face aux meneurs cabistes et Tataouinis, et en écartant provisoirement un potentiel concurrent pour ce rang, à savoir les Cap-bonnais de Soliman.

L'ASM n'a pas dit son dernier mot

Enfin, en queue de classement, l'ASM n'a semble-t-il pas encore dit son dernier mot après sa victoire contre l'USBG de Mohamed Ali Maalej au Chtioui, avec des buts de Guerissi et Chachia, alors que Houssem Habbassi avait auparavant entretenu un mince espoir de victoire pour Ben Guerdane. Les banlieusards du nord reviennent donc de loin et l'optimisme renaît pour des Marsois qui peuvent légitimement prétendre au maintien s'ils alignent une belle série jusqu'au bout. Tout est désormais de l'ordre du possible en amont comme en aval au sein d'une joute où les positions se resserrent dans l'attente de négocier la dernière ligne droite.