Afrique: IATF 2025 – L'Algérie est prête à accueillir la 4éme édition

La cérémonie de signature de la Convention d’Accueil du Salon Intra-Africain 2025 (IATF - Intra-African Trade Fair 2025) s’est tenue ce lundi 15 Avril à Alger. En effet, la 4éme édition de l’IATF se déroulera en Septembre 2025, et l’Algérie sera le pays hôte de cet événement économique continental.

En collaboration avec la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la commission de l’Union Africaine (CUA) et la Zone de Libre-échange continentale africaine (Zlecaf), cette foire vise à sensibiliser sur la quatrième session de l'IATF 2025 prévue en Algérie.

C’est une étape cruciale pour le commerce interafricain durable qui va permettre d’attirer les investisseurs de partout dans le monde.

En effet, l’exposition se déroulera en Algérie, un pays qui a toujours aimé la complémentarité économique et commerciale dans le continent.

Selon Monsieur Tayeb Zitouni, ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations en Algérie, le pays dispose d’infrastructures pour accueillir cet événement économique qui entre dans le cadre de la vision du Président SEM Abdel Majid Tebboune qui cherche à enrichir les relations économiques dans le continent.

A l’en croire, il s'agit d'une opportunité pour les commerçants africains de se réunir avec les organisations commerciales du monde.

L'IATF 2025 aura lieu dans notre pays, en Algérie qui n'a jamais épargné d'efforts pour soutenir le commerce intra-africain, a indiqué le ministre du commerce.

Il a également souligné le passage du Président Nelson Mandela en Algérie pendant les périodes les plus difficiles de l’Apartheid pour symboliser le courage et la détermination du pays envers le continent.

A cet égard, M. Zitouni a déclaré que l'Algérie a toujours œuvré pour soutenir les personnes les plus opprimées dans le monde et lutter contre le terrorisme dans notre pays.

Il est convaincu que la stabilité est la clé de la prospérité.

La quête vers la libération économique de l’Afrique

Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutif de la Banque de commerce intra-africaine d’Afreximbank pour sa part, a assuré que depuis 2018, le secteur privé algérien a toujours été parmi leurs plus actifs collaborateurs.

L’économie mondiale a fait des étapes importantes en faveur du protectionnisme et pour l’épanouissement de l’économie du monde, ajoute-t-elle. Ceci a fait preuve de partenariat entre différents pays et le continent devait explorer sa propre plateforme qui est l’IATF qui est devenu la plateforme de collaboration, de coopération économique et commerciale pour renforcer les compétences industrielles des économies africaines.

Pour Son Excellence Monsieur Olesegun Obasanjo, ancien Président du Nigéria et Président du Conseil consultatif de la Foire commerciale intra-africaine, l’IATF 2025 ainsi que l’accord du pays hôte représente un développement et une évolution pour le continent.

Selon lui, il s’agit d’un symbole de synergie et de coopération entre tous les acteurs concernés pour promouvoir la coopération et donner un élan à cette Foire commerciale intra-africain qui est devenu une institution considérable au sein du continent et pour la mise en œuvre de la Zlecaf permettant un accès plus poussé au marché et renforcer également les activités d’investissements au sein du continent.

Par ailleurs, Monsieur Jean-Louis Ekra, Vice-Président du Conseil consultatif de l’IATF 2025 a estimé que ce salon va créer la voie vers une solidarité économique avec la mise en place des structures pour la mise en œuvre d’une économie durable.

« En coopération, nous pouvons réussir cette 4éme édition » a-t-il déclaré.