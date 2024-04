Soudan: Un an après le début de la guerre au pays, le peuple aspire à la paix alors que la faim augmente

Le PAM vient en aide à des millions de personnes désespérées, mais le conflit en cours risque de faire de la plus grande crise de déplacement au monde également sa plus grande crise alimentaire

Dans ce qui était autrefois une salle de classe, Ahmed, 13 ans, est assis devant un tableau vierge. Il n'est pas allé à l'école depuis des mois. Mais depuis qu'il a fui Khartoum, la capitale soudanaise déchirée par la guerre, il y a trois semaines, sa maison se résume désormais à cette pièce, à la peinture écaillée, située à plus de 800 km - dans l'une des dizaines d'écoles de la ville orientale de Port-Soudan qui accueillent désormais des personnes déplacées par la guerre.

Les yeux d'Ahmed sont pleins de peur. Il dit qu'il ne se souvient de rien de la dernière année qu'il a passée coincé dans une zone assiégée de Khartoum. C'est comme si ses souvenirs étaient bien rangés dans une boîte qu'il avait peur d'ouvrir.

Il se souvient cependant d'une chose.

"Il n'y avait pas de nourriture chez moi... avant notre départ", raconte Ahmed. "C'est pourquoi c'est mieux à Port-Soudan. Au moins, il y a de la nourriture ici."

Ahmed fait partie des millions de personnes dont la vie a été bouleversée par un conflit qui atteint lundi 15 avril son premier anniversaire. Au-delà des milliers de morts et de blessés, les combats entre groupes armés rivaux ont déclenché la plus grande crise de déplacement au monde - avec plus de 8,6 millions de personnes cherchant refuge à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les retombées régionales de la guerre au Soudan risquent également de déclencher la plus grande crise alimentaire au monde.

L'accès est la clé

Aujourd'hui, plus d'un tiers de la population - soit 18 millions de personnes - est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë ou d'urgence, un chiffre qui va probablement augmenter à l'approche de la période de soudure en mai.

"La guerre n'est pas sélective, elle a touché tout le monde", déclare Mohamed Elamin, responsable des médias au Programme alimentaire mondial (PAM), qui a lui-même fui Khartoum avec sa femme et son enfant. Il compte parmi les nombreux humanitaires soudanais qui tentent aujourd'hui d'aider leurs compatriotes à survivre.

Même si le PAM a fourni une aide alimentaire et nutritionnelle à plus de 6 millions de personnes au cours de l'année écoulée, de vastes zones restent largement hors de portée des organisations humanitaires.

En effet, seule une personne sur dix confrontée à une situation de faim d'urgence (phase 4 du Cadre Intégré de la Classification qui mesure l'insécurité alimentaire aiguë) se trouve dans des zones régulièrement accessibles au PAM, ce qui laisse les 90 pour cent restants piégés dans les points chauds du conflit, tels que Khartoum, Kordofan, Darfour et Gezira.

C'est le cas de la famille d'Abdulaziz, qui gagne sa vie en vendant des tomates, des aubergines et d'autres produits dans la banlieue de Port-Soudan. Originaire d'Umm Ruwaba, dans le centre-sud du Soudan, il s'est installé ici pour chercher du travail avant le début de la guerre.

Il parvient toujours à envoyer de l'argent à sa femme et à ses quatre enfants, après que la guerre ait également atteint leur ville. Il ne les a pas revus depuis juin dernier. Tenter de faire le trajet de 18 heures pour rentrer chez soi, parsemé de points de contrôle et de combats en cours de route, serait vain.

"Parfois, je n'ai pas de nouvelles d'eux pendant des semaines, à cause de pannes de réseau", explique Abdulaziz, qui a demandé à ce que son vrai nom ne soit pas utilisé. "Je sais que ce n'est pas sûr là où ils sont. Je ne peux qu'espérer et prier pour qu'ils parviennent à survivre."

Il y a cependant de petites avancées. Les convois d'aide du PAM ont récemment atteint le Darfour, pays déchiré par la guerre, pour la première fois depuis des mois, transportant suffisamment de soutien pour un quart de million de personnes. Mais le PAM et les autres acteurs humanitaires font pression pour un accès sans entrave à tout moment, afin de répondre aux besoins massifs avant qu'il ne soit trop tard.

"Nous avons besoin que l'aide parvienne systématiquement aux communautés ravagées par la guerre par tous les itinéraires possibles", déclare Eddie Rowe, directeur pays et représentant du PAM au Soudan. L'accès transfrontalier du Tchad au Darfour est particulièrement vital, ajoute-t-il, pour atteindre les personnes confrontées à des niveaux de faim alarmants, "et les communautés où les enfants meurent déjà de malnutrition".

Appel à la paix

Toutefois, dans les régions plus sûres de l'est et du nord du Soudan, les rations du PAM, qui comprennent des céréales, des légumineuses, de l'huile et du sel, constituent pour beaucoup une bouée de sauvetage. Parmi eux se trouve Awadiya Mahmoud, vendeuse de thé de Khartoum et célèbre militante des droits de l'homme, qui a trouvé refuge à Port-Soudan après un an de fuite.

Elle se souvient de son dernier vol, depuis Wad Madani, la capitale de l'État de Gezira, en décembre, alors que son refuge d'après-guerre était devenu une nouvelle zone de combat.

"Cette journée a été vraiment difficile - j'ai encore une fois laissé tout ce que j'avais derrière moi", raconte Awadiya, connue sous son prénom, racontant son voyage de cinq jours et 1 000 km jusqu'à la ville portuaire de la mer Rouge.

Tout au long d'une année de bouleversements, Awadiya a continué à soutenir autant de personnes qu'elle le pouvait, en organisant et en cuisinant de la nourriture dans les cuisines communes pour ceux qui avaient fui. Elle dirige désormais une soupe populaire où les gens mettent en commun leurs aliments.

"Le PAM est venu et nous a donné du sorgho, des pois, du sel et de l'huile", dit-elle. "Cela a aidé parce que les gens n'avaient rien. Le PAM était vraiment à nos côtés."

Awadiya vit dans la même ancienne école qu'Ahmed et Fatimmah, l'adolescent déplacé de Khartoum et sa mère. La guerre au Soudan a rapproché les étrangers, et les 47 millions d'habitants du pays sont confrontés aux mêmes conséquences horribles de la guerre.

"Notre espoir est que la guerre cesse et que nous puissions rentrer chez nous", dit Awadiya. "Nous ne voulons pas de guerre. Cela nous a fait du mal, en particulier aux femmes."

Ses sentiments sont partagés par beaucoup d'autres ici.

Assise sur un lit simple qu'elle partage avec plusieurs autres membres de sa famille, Fatimmah, la mère d'Ahmed, explique comment sa famille de sept personnes a survécu à Khartoum : en diluant et en mélangeant les céréales qui leur restaient dans un jus de malt. En mars, ils ont finalement pu s'enfuir vers Port-Soudan.

Elle décrit ses espoirs d'un avenir où ses enfants pourront s'épanouir et où les salles de classe seront utilisées pour apprendre au lieu de survivre. Mais cela nécessiterait la paix.

Les parties belligérantes "n'ont rien perdu - nous avons tout perdu", dit Fatimmah. "Ils nous prennent tout. Ils doivent s'asseoir, parler et résoudre ce problème."