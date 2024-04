Madagascar: Slalom - Championnat de Madagascar - Olivier Ramiandrisoa décroche la première manche

Duel entre le champion et son dauphin. Le vice-champion de Madagascar, Olivier Ramiandrisoa, entame le championnat par une belle victoire. Le pilote du club Asacm, au volant de sa Citroën C2 classe M10, s'est hissé sur la plus haute marche du podium de la première manche du championnat de Madagascar des slaloms et de courses de côte.

Il a enregistré un cumul de 03:16,7 à l'issue des deux manches sur les pistes A et B, ce week-end, sur la piste TMF Rallye au bout de la piste à Ivato. Olivier a réalisé le meilleur temps de 01:37,7 sur la piste A lors de la deuxième manche d'hier, et son meilleur chrono sur la piste B a été de 01:39,0, également effectué hier. « J'ai toujours été à la recherche d'un meilleur temps. J'ai essayé de m'adapter à l'état de la piste qui s'est de plus en plus dégradée au fil des passages... J'ai tout fait pour grignoter des centièmes de seconde à chaque virage afin d'améliorer mon temps », souligne Olivier Ramiandrisoa.

Le double champion national, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr du club FMMSAM, s'est contenté de la seconde place malgré son exploit en deuxième manche. En duel, il a devancé de peu Olivier, à l'arrivée de la deuxième manche première série.

Le champion en titre, qui a conduit pour la première fois la Clio classe M11, de son père Tovonen Rakotojohary, a accumulé 03:20,2. Son meilleur chrono sur la piste A a été de 01:38,2 et 01:42,0 sur la piste B, effectués tous, hier, lors de la deuxième manche.

« Je n'ai pas pu réaliser un meilleur temps lors de la première manche, car j'ai eu un problème de réglage de l'amortisseur. Nous avons remplacé l'amortisseur d'origine qui est très rigide et qui n'est pas adapté à l'état dégradé de la piste, très poudreuse. Et ça a payé et j'ai pu effectuer un meilleur temps », livre Tovonen Jr.

Noël Kenny Rakoto alias « Be Mouvement » du club Asacm, au volant d'une Citroën C2, complète le podium avec un cumul de 03:25,9. L'ancien grand champion de rallye de sa catégorie, Tovohery Rakotojohary alias Tovonen sur sa Clio, se trouve au pied du podium en enregistrant un cumul de 03:34,5. La deuxième et prochaine manche organisée par le club MSA aura lieu, les 11 et 12 mai, dans moins d'un mois.