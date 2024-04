Cameroun: Université de Ngaoundéré - Conflit entre le recteur et le contrôleur financier

L'Université de Ngaoundéré est en proie à une nouvelle crise qui oppose le recteur, Mamoudou Abdoulmoumini, et le contrôleur financier. Dans une correspondance datée du 20 mars dernier, le contrôleur financier menace de saisir le ministre des Finances si les textes régissant les indemnités de session ne sont pas respectés par le recteur.

Des indemnités de session illégales ?

Le contrôleur financier reproche au recteur de verser des indemnités de session aux membres des comités et groupes de travail en se basant sur un arrêté du Premier ministre qui ne s'applique pas à l'Université de Ngaoundéré. Selon lui, cet établissement public bénéficie d'un statut juridique et d'une autonomie financière qui lui confèrent un régime particulier en matière de gestion des finances.

Le recteur risque-t-il un désaveu du Minfi ?

Le contrôleur financier demande au recteur de mettre fin à cette pratique illégale, faute de quoi il saisira le ministre des Finances. Cette situation rappelle les tensions qui existaient déjà entre l'ancienne rectrice, Florence Uphie Chinje, et le contrôleur financier de l'époque, Joseph Nkili Abessolo. Ce dernier avait été limogé par le Minfi après avoir outrepassé ses prérogatives en s'immisçant dans la gestion des ressources humaines de l'université.

Un climat délétère à l'Université de Ngaoundéré

Ces bras de fer à répétition entre les recteurs et les contrôleurs financiers ternissent l'image de l'Université de Ngaoundéré et créent un climat délétère au sein de l'établissement. Le personnel se sent démotivé et l'ambiance de travail est pesante.

Vers une solution durable ?

Il est urgent que les autorités compétentes trouvent une solution durable à ce problème récurrent. Il est nécessaire de clarifier les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante afin d'éviter de nouvelles tensions. L'université doit pouvoir fonctionner de manière sereine et efficace pour remplir sa mission de service public.

La situation à l'Université de Ngaoundéré est préoccupante. Il est impératif de trouver une solution rapide et durable pour mettre fin à ces conflits et permettre à l'établissement de fonctionner dans un climat apaisé. Le dialogue et la concertation entre les différentes parties prenantes sont indispensables pour sortir de cette crise.