Cameroun: Joseph Antoine Bell absent aux obsèques de David Eto'o - Polémique et raisons expliquées

Même quand on veut prendre un peu de recul par rapport à l'actualité autour du président de la Fecafoot, des polémiques naissent et nous rattrapent.

CE QUE JE REPROCHE A JOSEPH ANTOINE BELL

Parfois, il est bon d'apporter des précisions avant d'intervenir sur un sujet. Je connais Joseph Antoine Bell (JAB) depuis plus de 30 ans: je me souviens avoir été très fier lorsqu'il m'a reçu dans sa villa à Bordeaux, du côté de la préfecture, alors qu'il était au sommet de son art. Mieux, cet amoureux de la musique m'avait autorisé à jouer sur sa jolie guitare. Cependant, deux choses nous opposent fondamentalement:

Je ne comprends pas que quelqu'un qui nous a inspiré en affrontant avec courage toutes sortes d'injustices, défende une machine aussi diabolique que le Rdpc. Il faut cependant être juste: il y a des dizaines d'années, alors que nous étions allés chez Célestin Monga pour saluer le célèbre écrivain Mongo Beti de retour d'exil, il m'avait expliqué, avec des arguments solides, pourquoi il ne croyait pas en l'opposition. Normalement, son parcours aurait dû le pousser à rester neutre plutôt que de soutenir un pouvoir aussi inique.

Sur un autre plan, je ne comprends pas cette façon de vouloir toujours se mettre au dessus de Thomas Nkono alors que tous les amoureux de football dans ce pays savent que nous avons eu la chance d'avoir deux des meilleurs gardiens de but de tous les temps: ils savent aussi qu'au sommet de leur art, Thomas Nkono était légèrement au dessus.

REVENONS AUX OBSÈQUES

Il y a quelques jours, j'ai eu un très long entretien avec Joseph Antoine Bell : ce qu'il m'a expliqué sur ses relations avec Samuel Eto'o (SE) et sa famille rendait impossible sa présence aux obsèques de David Eto'o avec qui il avait, par ailleurs, d'excellents rapports. Malheureusement, je ne peux aller dans les détails car je n'ai pas à dévoiler le contenu d'un échange privé avec quelqu'un qui me fait confiance. Je suis certain que cela n'a pas été facile pour lui de prendre une telle décision, surtout au sujet des obsèques d'un de ses voisins au village.

Honnêtement, à sa place, j'aurais pris exactement la même décision d'autant plus facilement que le risque de se faire humilier par tous ces fanatiques qui gravitent autour du président de la fédération était réel.

UN CHEF TRADITIONNEL

On oublie très souvent que JAB est avant tout, un chef traditionnel et qu'on lui doit certains égards. Lorsque j'ai perdu mon père, malgré les rapports difficiles qu'il entretenait avec son frère chef du village, je suis allé à la rencontre de ce dernier pour lui "annoncer" le décès de son "fils". Lui et moi avons envisagé les modalités pratiques pour que sa présence aux obsèques s'entoure des honneurs dus à son rang.

Compte tenu des rapports compliqués entre JAB et SE, comment SA MAJESTÉ aurait-elle pu prendre le risque de se rendre à une cérémonie dont personne ne peut dire, avec certitude, que sa présence était attendue ou souhaitée ?

Il y 2 semaines, le coach Albert Nguidjol disait, lui-aussi, adieu à sa maman. Bell Joseph-Antoine est son ami depuis de très nombreuses années : malgré cela, il s'est agité dans tous les sens pour s'assurer que tout était fait afin que SA MAJESTÉ soit traitée correctement.

Il a envoyé une petite délégation le chercher en ville; dès son arrivée, je suis allé avertir le coach Nguidjol qui s'est levé immédiatement, en plein culte, pour aller accueillir celui qui n'était plus seulement son ami, mais un Chef traditionnel très respecté en "pays bassa". Si on fait fi de ces fondamentaux, personne ne doit se plaindre et surtout pas de faux supporters qui ne sont là que pour mettre de l'huile sur le feu.

Il y a certainement des chefs qui sont arrivés là sans être attendus: mais qui imagine la polémique qui aurait suivie si JAB était arrivé dans la "cour du deuil" et s'était mis à attendre, comme un niais, un benêt, un nigaud, un sot que le protocole effrayé, sans instructions particulières, cesse de le regarder comme un "effrayant animal préhistorique" ?