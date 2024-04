Ile Maurice: L'Alpine 110s et la Peugeot 208 T16 pour en prendre plein les yeux !

Les superlatifs nous manquent! Quand on regarde la liste des inscrits pour la saison 2024, on se dit que ce championnat organisé par le Motor Racing Club (MRC) sera sans précédent! Deux nouvelles voitures seront sur les routes à partir du 20 et 21 avril, pour le Trophée MRC (voir hors texte), première épreuve de la saison: L'Alpine 110S et la Peugeot 208 T16 R5.

D'emblée, celle qui attirera pas mal de regards, c'est l'Alpine 110S. L'Alpine est un constructeur automobile français, propriété de la marque Renault. Depuis la création de la première voiture en 1955, l'Alpine a participé à de nombreuses courses automobiles comme les 24 heures du Mans (victoire en 1978), aux rallyes un peu partout dans le monde, en Formule 3 et 2 et plus récemment en Formule 1.

Après une fin de production en 1995, la reprise de la production reprend en 2017 avec l'inauguration de la ligne de production de l'Alpine A110. À Maurice, Leal & Co Ltd est devenu le concessionnaire Alpine pour Maurice depuis janvier 2024. À l'heure actuelle, Leal & Co Ltd a importé et immatriculé quatre voitures A110S. Deux d'entre elles ont été vendues à des clients, une Alpine GT est actuellement en démo chez Leal & Co Ltd et la A110S pack aéro a été confiée au TRT de Thierry Duvivier pour la préparation et l'exploitation.

Thierry Duvivier (au centre) aux côtés de Louis Philippe Guého (à g.) (responsable des opérations ventes - ALPINE) et Eric Leal (CEO de Leal & Co Ltd).

C'est celle-là qu'on aura l'occasion de voir sur les spéciales mauriciennes. «Je dois souligner l'implication de Leal qui vient dynamiser le plateau avec une voiture d'exception. Sans eux qui jouaient le jeu pour prendre une voiture comme ça et me la confier, on n'aurait pas pu mettre en oeuvre ce projet-là », fait ressortir Thierry Duvivier. «À la TRT, nous avons eu la confiance de Leal pour mettre en place ce projet mené à 100% localement. La préparation de la caisse, du châssis etc.., c'est par l'équipe de la TRT, composée d'amis et de passionnés de rallye. Une bonne partie d'entre eux sont mes collègues à Leal. Avec les développements futurs, on fera appel à de l'expertise étrangère», laisse entendre l'ex-pilote de la Peugeot 206.

En fait, durant l'intersaison, il y a eu comme en football, un mercato. Si Thierry Duvivier a troqué sa 206 pour l'Alpine, c'est l'équipage Julie Collard - Joséphine de Ravel qui roulera désormais dans la 206 RC 2.0.

Malik Unia de retour dans sa BMW

Mais le changement majeur du mercato, c'est la nouvelle monture du champion de Maurice sortant, David Koenig. Apres avoir baroudé pendant plusieurs années dans sa Renault Clio RS 2.0, lui et son copilote Julien Audibert passent en japonaise avec une Mitsubishi Evo 6 2.0T. Est-ce qu'il retiendra son titre de championsans sa nouvelle monture ? Rien que pour cette question, il faudra se déplacer sur les spéciales - Plaine-Champagne et La Nicolière pour débuter - pour le voir Evo...luer.

Est-ce que la Clio disparaît de la circulation ? Non puisque c'est l'équipage Adnan Joonas - Luvish Treebhowon qui la récupère et ils font partie des engagés pour le Trophée MRC.

Par ailleurs, il y avait une voiture qui attirait les regards et dont la symphonie des moteurs faisait plaisir aux oreilles, c'est celle de Rajesh Newaj. On retrouvera, effectivement, la Peugeot 206 Super 1600 sur nos routes, mais elle sera désormais pilotée par Simon Need qui aura, à ses côtés, dans le baquet de co-pilote, une vieille connaissance : Robert Chung.

Thierry Duvivier et son équipe apportant les derniers soins à l'Alpine 110S qu'il pilotera lors du prochain rallye.

Une autre vieille connaissance du rallye mauricien fait aussi son retour. Le Réunionnais Malik Unia fait également partie de la liste des engagés. Car, ce n'est pas en tant que pilote d'ouverture ou comme co-pilote - comme c'était le cas dans le passé - qu'il participera au Trophée MRC mais bel et bien comme pilote de sa BMW 318 Ti Compact et il aura à ses côtés, Danyal Unia. Sa venue été rendue possible par le changement dans la loi qui permet aux voitures avec le volant à gauche de participer uniquement aux rallyes.

L'entente Maurice - Réunion marche, donc, à merveille. Car Shayan Ramdenee vient de participer à son troisième rallye à l'île Soeur, lors du week-end du 22-24 mars dernier, pour le compte du Rallye National Ville de Saint-Leu. C'est justement lui qui va piloter la nouvelle Peugeot 208 T16 R5. Avec l'expérience qu'il a emmagasinée sur les longues spéciales réunionnaises, il ne fait pas de doute que cette 208 va figurer aux avants-postes.

Il ne faut, également, surtout pas oublier les animateurs de la dernière saison. Xavier Lachkar avait poussé sa Toyota Yaris GR au point de terminer la saison en bolide et remporter le Groupe A lors de l'ultime rallye. Rayhan Alladeen avait, lui aussi, changé de monture en cours de saison, une Mitsubishi Evo 9 2.0T contre l'ancienne Evo 6 et si ce n'est un problème mécanique lors de la dernière étape de la Ronde Toyota, il allait mener la Evo 9 sur la première marche du podium.

Pour cette saison 2024 donc, le plateau devient de plus en plus relevé avec des voitures de rêve. Pour le plaisir des yeux et des oreilles...