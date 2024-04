Madagascar: Concert au Ccesca - Chaudes retrouvailles avec Erick Manana

L'artiste Erick Manana a offert à ses fans un moment de rencontre hier au Ccesca Antanimena, juste avant le début de sa tournée à La Réunion.

La voix envoûtante et les mélodies enchanteresses de la guitare d'Erick Manana ont captivé l'audience hier à la salle Ccesca Antanimena, dès 15 heures. C'était une occasion unique à Madagascar avant le début de sa tournée à La Réunion à partir du 20 avril. Les sièges de la salle étaient presque tous occupés, accueillant plus de sept cent cinquante spectateurs, principalement issus de la génération old school.

Ce concert, organisé par Erick Manana lui-même, était une véritable réunion entre l'artiste et ses fans malgaches, une célébration de sa voix envoûtante, de sa virtuosité à la guitare et de ses invités spéciaux. Pour ouvrir le spectacle, une première partie de 40 minutes a été dédiée aux répertoires de Razilinah, incluant des classiques tels que «Afindrafindrao» et «Bonjour Chérie», entre autres.

Erick Manana a ensuite entraîné le public dans son concept unique «Feo iray, gitara iray» avec des titres tels que «Voninkazo adaladala», «Tsy ferana», «Mbola ho avy» et autres. Un moment fort du concert a été le duo surprise entre Erick Manana et Voara sur la chanson «Hita tsy notadiavina», dont les paroles ont été écrites par Volatiana Rahaga. L'ajout du piano de Tsanta a apporté une touche de jazz standard à cette première partie qui a duré deux heures, en général.

Ambiance chaleureuse

La deuxième partie du concert s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, avec la collaboration d'invités spéciaux. Benny, Kolibera et Nini ont rejoint Erick Manana sur scène pour raviver l'ambiance du groupe Feo Gasy avec des titres tels que «Mananjary», «Tsarotsaroako», «Ramano be galoana», «Ilay tany niaviako» et autres, rappelant ainsi les souvenirs musicaux partagés. De plus, la présence de Bebey et Benny a évoqué l'énergie vibrante de Lôlo sy ny tariny. L'ambiance a été sublimée par les talents des jeunes musiciens tels que Tsanta au piano, Titi au saxophone, Solofo et Toufa.

Ce spectacle a retracé le parcours artistique d'Erick Manana, débutant avec «Razilinah», puis son passage au sein du groupe «Feo Gasy», et ensuite avec «Lôlo sy ny tariny», avant de se lancer en solo. C'était une réunion surprenante mais pleine d'énergie, où la passion et le talent ont pris le dessus, confirmant que «Ny tiana sy ny manina no tafaray». Pour une rencontre soigneusement planifiée, Erick Manana nous donne rendez-vous au Palais des sports Mahamasina le 18 août en partenariat avec Miritsoka Production.