Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Avril 2024

Revue de presse de l’Afrique Francophone du 16 Avril 2024

Soudan : Aides et assistance - La communauté internationale engrange plus de 2 milliards d'euros d'aide pour le pays

Une conférence humanitaire sur le Soudan s'est ouverte au ministère des Affaires étrangères, à Paris, le 15 avril 2024. La communauté internationale, réunie lundi à Paris, s'est engagée à apporter plus de deux milliards d'euros de financements pour le Soudan, appelant « tous les acteurs étrangers » à cesser leur soutien armé aux belligérants d'un conflit qui sévit depuis un an dans ce pays. « Au total, nous pouvons annoncer que plus de deux milliards d'euros seront mobilisés » pour les Soudanais victimes d'une guerre qui « ne produit que chagrin et souffrance », a déclaré le président français Emmanuel Macron. A peine 190 millions d'engagements avaient été enregistrés avant la conférence, a-t-il dit. Sur les deux milliards, les pays membres de l'Union européenne participeront à hauteur de 900 millions d'euros dont 110 millions pour Paris, 244 par Berlin, ou 350 par Bruxelles. Washington s'engage de son côté à donner 138 millions d'euros. Les Nations unies avaient toutefois estimé le montant nécessaire de l'aide au Soudan à 3,8 milliards de dollars pour 2024. (Source : Tv5)

Cote d'Ivoire: Région du Bounkani - 3500 personnes reçoivent l’assistance du Comité international de la Croix-Rouge (Cicr)

Du 28 mars au 1er avril 2024, le Cicr, en collaboration avec la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire a assisté 3465 personnes, principalement des déplacés récemment arrivés de Burkina Faso, ainsi que des familles d’accueil, dans les localités de Govitan et Kologobo, préfecture de Téhini, dans la région du Bounkani, au nord-est du pays. Rapporte une note à la presse du Cicr. Les populations ont pu bénéficier de biens essentiels de ménages, comprenant notamment des couvertures, des nattes, des seaux, des kits de cuisine, des kits d’hygiène, des pagnes, du savon et des moustiquaires. Le Cicr a également réhabilité trois pompes de forage manuelles en vue d’augmenter l’accès à l’eau potable et distribué près de mille bidons plastiques d’une capacité de 20 litres pour assurer la collecte, le transport et le stockage de l’eau. Loukas Petridis, Chef de Délégation régionale du Cicr à Abidjan, a rappelé que « cette assistance d’urgence fait suite à une nouvelle vague de déplacement de populations et s’inscrit dans le cadre de la mission du Cicr, en tant qu’acteur humanitaire neutre et impartiale intervenant dans cette partie nord-est de la Cote d’Ivoire ». Le Cicr et la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire coordonnent leurs activités avec les autorités et les autres acteurs humanitaires; ( Source: allafrica.com).

Mali : Lutte contre le terrorisme – Les forces armées de l’AES neutralisent plusieurs groupes terroristes et détruisent d’importantes bases logistiques

L'Etat major général des Armées informe l'opinion nationale que dans le cadre des opérations de la force conjointe de l'AES, les forces armées burkinabè, maliennes et nigériennes ont mené plusieurs actions ayant conduit à la neutralisation de plusieurs groupes terroristes et à la destruction d'importantes bases logistiques dans les zones frontalières. Ainsi : Le 10 avril 2024, la coordination a permis de procéder à une frappe nigérienne qui a détruit un important lot logistique et neutralisé plusieurs terroristes dans la zone de AMALAWLAW dans le secteur de LABBEZANGA. Le 13 avril 2024, Une importante quantité de matériels de guerre a été détruite ainsi que plusieurs terroristes neutralisés aux environs du village de HOURARA situé à environ 12km au nord-ouest de LABBEZANGA, à la frontière entre le MALI et le NIGER. Le 13 avril 2024 dans le secteur de DOUNA, à la frontière entre le MALI et le BURKINA FASO, une action conjointe impliquant des vecteurs maliens et burkinabès a permis de démanteler une importante base logistique. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - Une Opération conjointe réussie contre les terroristes dans la commune de Balavé, un chef neutralisé

Le 18è bataillon d’intervention rapide (Bir 18) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont mené des opérations conjointes ce week-end dans la commune de Balavé. Cette opération a abouti à la neutralisation de terroristes, à la capture d'un chef terroriste et à la récupération de matériel roulant. Depuis le vendredi 12 avril 2024, les éléments du BIR 18 et des Vdp ont lancé une offensive pour rechercher des terroristes qui se cachaient dans les touffes et arbustes autour de Solenzo. Les opérations se sont étendues de Solenzo au village de Masso jusqu’à Orowe, à 8 kilomètres de Tansila et à 22 kilomètres de Balavé, couvrant une vaste zone. Au moins quinze terroristes ont été neutralisés lors de ces opérations, et les forces ont réussi à récupérer des armes, des munitions, des vivres, des motos et d'autres matériels. De plus, un chef terroriste qui sème la terreur entre Balavé, Orowe et le village de Gama a été capturé avec six de ses complices. Selon une source sur place, les opérations se poursuivent pour assurer la sécurité de la région et éliminer toute présence terroriste. ( Source : aouaga.com)

Sénégal: Trafics illicites- La douane intercepte une importante cargaison de cocaïne d’une valeur de 90 milliards Fcfa

La Brigade commerciale des Douanes de Kidira, Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-est, a réalisé dimanche 14 avril 2024 la saisie de 1137,6 kg de cocaïne par voie terrestre conditionnés en plaquettes et dissimulés dans des sacs soigneusement cachés dans le double fond d’un camion frigorifique en provenance d’un pays limitrophe du Sénégal, a-t-on appris via la page facebook de l'autorité sécuritaire. Le camion, en apparence vide, a été ciblé pour un contrôle approfondi sur la base d'éléments pertinents avant d'être scanné par les Douanes à la sortie de Kidira, sur la route de Tambacounda. La valeur totale de la drogue saisie est estimée à 90 milliards 960 millions de francs CFA. L’enquête suit son cours. Cette mainmise de la douane marque la plus grande saisie de cocaïne terrestre enregistrée Sénégal par les autorités sécuritaires. Les autorités douanières ont souligné que les unités du Sud-est restent mobilisées pour lutter contre le trafic illicite avec détermination, conformément aux orientations du Directeur général des douanes lors de sa récente tournée dans la région. Il convient de rappeler que la Subdivision de Tambacounda avait saisi près de 92 kg de cocaïne à Koumpentoum le 31 mars dernier. ( Source : adakar.com)

Somalie : Piraterie - Des pirates somaliens libèrent un navire bangladais après le paiement d’une rançon

Le MV Abdullah qui a été libéré par des pirates somaliens après paiement de rançon ce dimanche est un navire transportait plus de 55 000 tonnes de charbon de Maputo aux Émirats arabes unis lorsqu’il a été saisi par des dizaines de pirates à environ 550 milles nautiques (1 000 kilomètres) de la côte somalienne il y a un mois. Les propriétaires du MV Abdullah, le groupe KSRM, ont négocié avec les ravisseurs du vraquier et le navire a appareillé pour Dubaï tôt dimanche, heure du Bangladesh, a déclaré un porte-parole de ladite compagnie. « Nous avons conclu un accord avec les pirates », a déclaré Mizanul Islam de SR Shipping, la branche maritime du groupe. Nous ne pouvons pas en dire plus sur l’argent », a-t-il déclaré à l’Agence France-Presse, ajoutant : « Tous les membres de l’équipage sont sains et saufs ». La capture du navire intervient alors que le premier cas de piraterie somalienne réussi depuis 2017 a été enregistré en décembre dernier. Une série d’incidents a depuis alimenté les craintes d’une résurgence des raids dans l’océan Indien par des pirates opportunistes exploitant un déficit de sécurité après le redéploiement des forces internationales. ( Source :Afp)

Togo : Commerce – Un comité technique installé pour un meilleur contrôle des produits de consommation

Au Togo, les efforts se poursuivent contre les pratiques commerciales illicites. Un comité technique de la commission chargée de la mise œuvre de la Solution Automatisée de Marquage (SAM) a été mis en place en fin de semaine écoulée à Lomé.Composé d’experts de l’Office togolais des recettes (OTR) et du ministère du commerce, cet organe aura pour mission d’appuyer la commission, en matière de lutte contre les fausses déclarations et la concurrence déloyale.« Le comité technique est considéré comme la béquille de la commission. C’est elle qui fera en sorte que la commission puisse jouer pleinement son rôle » a indiqué Essowavana Adoyi, président de la commission. Pour sa part, le président du comité, Peter Kponor a assuré que les membres se chargeront d’accompagner les opérateurs économiques dans le marquage sécurisé des articles « Nous avons également le rôle de fournir des informations à la commission. L’objectif principal est de promouvoir l’économie légitime et de lutter également pour la santé de la population, en lui évitant de consommer des produits falsifiés, fabriqués hors normes. Sur le terrain, le contrôle consiste, au niveau des articles importés, à inspecter ou à contrôler les vignettes apposées sur les emballages de ces articles. Cela se fait surtout au niveau de l’entrée sur le territoire, donc au niveau de la douane », a-t-il expliqué. Pour rappel, le marquage sécurisé obligatoire est en vigueur au Togo depuis septembre 2020. L'objectif est d'améliorer la sécurité et l'authenticité des produits, de faciliter leur traçabilité et d'identifier leur origine lors de leur entrée sur le territoire. (Source : alome.com)

Rca : Insécurité - Trois personnes tuées par des hommes armés dans le sud-est

Trois civils ont été tués samedi par des hommes armés dans la préfecture du Haut-Mbomou, dans le sud-est de la République centrafricaine (Rca), a-t-on appris auprès des sources locales concordantes. Trois personnes ont été tuées par des hommes armés assimilés aux rebelles de la coalition des patriotes pour le changement (Cpc) dans le village Tabane, situé à 18 km de la ville de Zémio, une sous-préfecture du Haut-Mbomou. Selon Eric Kpio-digui, député de la région, l'acte a été commis par des rebelles de l'unité pour la paix en Centrafrique (Upc), membre actif de la Cpc, qui ont égorgé trois civils quittant les champs. Il a appelé les autorités centrafricaines et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) à déployer des forces militaires dans la ville de Zémio afin de mettre fin à des exactions sur la population civile. Cette tuerie intervient alors que la mission onusienne au Centrafrique avait annoncé le 27 mars dernier le déploiement des forces militaires de l'Onu dans la localité du Haut-Mbomou pour sécuriser la zone. (Source : abangui.com)