Togo: Une nouvelle saison électorale

Le paysage politique togolais est en effervescence alors que la campagne électorale pour les prochaines élections législatives et régionales vient officiellement de commencer. Cette saison électorale marque un tournant significatif dans le parcours démocratique du Togo, promettant de façonner le futur cadre politique et la gouvernance de la nation.

Alors que les partis mobilisent leurs partisans et que les figures politiques présentent leurs programmes, les citoyens togolais se préparent à exercer leurs droits démocratiques dans ce qui s'annonce comme une lutte acharnée pour le leadership et l'influence régionale. Les élections législatives et régionales constituent un enjeu majeur pour le pays. Cette année, des centaines de candidats s'affrontent pour obtenir leur place dans l'Assemblée nationale ainsi que dans les conseils régionaux.

Les stratégies de campagne varient grandement entre les partis.

Alors que certains mettent l'accent sur les réformes économiques et l'amélioration des infrastructures, d'autres se concentrent sur les droits de l'homme et la réforme de l'éducation. La santé reste également une préoccupation majeure pour de nombreux électeurs. Les réunions publiques et une présence accrue sur les réseaux sociaux sont quelques-unes des méthodes utilisées pour atteindre et convaincre les électeurs.

Kassah Zourehatou (UNIR) est l'une de ces candidates actives sur le terrain.

Elle se présente à Bafilo dans la préfecture d'Assoli. D'autres femmes comme elle, de la majorité et de l'opposition, ambitionnent de faire évoluer les choses au Togo.