Angola: La deuxième phase du projet d'autonomisation couvre 300 mille étudiants

Ndalatando — Trois cent mille élèves, âgés de 10 à 17 ans, de 68 municipalités de l'Angola, bénéficieront du projet d'autonomisation et d'apprentissage pour tous PAT-II, a informé ce lundi à Ndalantando, le formateur du ministère de l'Éducation, Manuel Visage.

Se confiant à l'Angop, concernant le début, aujourd'hui, à Ndalantando, de la formation des points focaux-genre scolaires en résilience et aux traumatismes, il a informé que sur les 300 mille élèves, 70 pour cent seront des filles, qui seront instruites en matière de santé sexuelle et santé reproductive, prévention des grossesses précoces et l'abandon scolaire.

Selon le formateur, durant l'atelier seront analysera des questions telles que comment se relever des traumatismes liés aux abus sexuels, physiques et psychologiques, ainsi que les premiers secours aux victimes.

La formation réunit 25 enseignants des municipalités de Cazengo, Banga et Ambaca.

L'atelier analysera également le fonctionnement du mécanisme des suggestions et de résolution des plaintes.

Manuel Visage a également annoncé que chaque école inscrite dans ce programme disposera d'une boîte de plainte, où les élèves et la communauté pourront déposer des plaintes sur les abus ou harcèlement sexuel.

La formation, qui se termine vendredi, comprend des rappels sur des sujets antérieurs tels que l'hygiène menstruelle, le développement de l'adolescent, la santé sexuelle et reproductive, l'alcool et autres drogues, le harcèlement et la violence basée sur le genre.

A l'ouverture de la formation, le directeur par intérim de l'Office provincial de l'éducation, António da Costa, a précisé que Pat-II, dans le cadre de ses responsabilités, a élargi la gamme d'actions à divers secteurs liés à la vie académique.

En ce moment, a-t-il expliqué, la sous-composante 1.1 est en cours, qui vise à améliorer l'accès à l'information et aux services de santé, ainsi qu'à réduire les risques de violence basée sur le genre pour les filles et les garçons, dans certaines communautés et écoles.

Il a déclaré que le secteur se concentre sur l'autonomisation des jeunes Angolais, en particulier les filles, en augmentant le nombre d'élèves, de 10 à 18 ans, avec un meilleur accès à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive, entre autres actions.

Débuté le 8 de ce mois dans les provinces de Huila, Cunene, Benguela et Luanda, le deuxième cycle de formation du PAT-II couvre, à partir d'aujourd'hui, les autres provinces.

Financé par la Banque mondiale, le projet est mis en oeuvre par le ministère de l'Éducation, avec le soutien de certaines ONG, depuis 2023 et se poursuivra jusqu'en 2025.

Dans la première phase, le projet visait essentiellement à améliorer la qualité de l'enseignement par la formation continue des enseignants.