Angola: DWF forme la société civile à l'observation des élections

Lubango — Depuis ce lundi 15 avril, des dirigeants d'organisations de la société civile et des journalistes des provinces de Huila, Namibe et Cunene se trouvent à Lubango, pour suivre une formation en matière de surveillance électorale, dans le cadre d'une initiative de l'ONG Democracy Works Foundation (DWF) Angola.

L'événement de deux jours a, entre autres objectifs, de clarifier la société sur le contexte dans lequel se dérouleront les élections locales en Angola et comprendre comment se déroule l'observation électorale.

Se confiant à l'Angop, en marge de l'ouverture de l'événement, le représentant de DWF - Angola, Augusto Santana, a souligné que lors de la formation, les participants aborderont des sujets liés aux "Notions de base sur les élections", "Cycle électoral et environnement juridique", "Outil d'observation électorale" basé sur les règles qui régissent les processus électoraux dans la SADC.

Il a précisé qu'il est crucial que les Angolais, à différents niveaux, soient conscients du processus et puissent y participer consciemment et efficacement.

Augusto Santana a souligné que les élections locales représentent un pas important dans le processus de consolidation de la démocratie, car elles rapprochent le gouvernement des citoyens et permettront de résoudre au niveau local certains des problèmes qui affligent le plus les habitants, avec plus de participation et d'interaction.

Democracy Works Foundation (DWF) est une fondation régionale au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), basée en Afrique du Sud, fondée en 2014, dans le but de fournir des outils et des connaissances visant à construire des démocraties résilientes.

Outre ses bureaux centraux en Afrique du Sud, basés à Rosebank, et ses représentations en Angola, au Botswana, à Eswatini, au Lesotho, au Malawi et en Zambie, l'ONG Democracy Works Foundation compte environ 60 employés, dont 66 pour cent de femmes.

Elle opère dans plusieurs domaines, à savoir le suivi, les institutions, la citoyenneté et le leadership, le climat, la démocratie et la culture, en plus d'offrir des services de consultants en matière de bonne gouvernance et d'impact social.