Afrique: L'Angola et la Belgique discutent du renforcement de leur coopération

Luanda — Les aspects liés au renforcement des relations bilatérales et à la nécessité d'intensifier les consultations politiques entre les deux pays ont dominé la réunion, lundi, à Luanda, entre le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, et l'ambassadeur de Belgique en Angola, Stéphane Doppagne.

Selon une note envoyée à l'Angop, au cours de la réunion, les deux entités ont également abordé les questions régionales, en mettant l'accent sur le conflit qui persiste entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC).

La question du retrait de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) et les défis économiques du Burundi et de l'Ouganda dans la région ont également été évoqués lors de la réunion.

A l'occasion, le diplomate belge a souligné qu'il suit de très près la situation à l'Est de la RDC, c'est pourquoi il soutient la « Feuille de route de Luanda », et a salué les efforts du Président de la République, João Lourenço, comme Champion de l'Union Africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Les relations politiques, diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la Belgique remontent à 1979 et ont été officialisées en 1983, avec la signature de l'Accord de coopération économique, technique, scientifique et culturelle.

Les deux pays partagent plusieurs intérêts économiques, notamment dans le secteur du diamant, l'un des domaines les plus importants dans le cadre de la coopération économique.