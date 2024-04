Sénégal: BRVM - L'action BOA cotée à 3 495 FCFA ce lundi 15 avril 2024.

A la fin de la journée de cotation de ce lundi 15 avril 2024, l'action BOA Sénégal a été cotée à 3 495 FCFA à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une baisse de 16,741 milliards FCFA.

Par rapport à la séance de la veille où elle se situait à 3 350 FCFA, le cours de cette valeur connait une augmentation de 145 FCFA. La BOA Sénégal a réalisé un résultat net après impôts de 17,022 milliards FCFA en 2023, soit une progression de 9,24% par rapport à l'exercice 2022. La banque a prévu de distribuer un dividende net d'impôts de 300 FCFA par action de 1 000 FCFA. Selon les responsables de la BOA Sénégal, le paiement de ce dividende s'effectuera auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) domiciliataires des titres, dès l'accord de l'Autorité de supervision. La perspective de toucher un tel dividende est de nature à aiguiser les appétits des investisseurs.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi naturellement occupée par BOA Sénégal (plus 4,33% à 3 495 FCFA) suivi respectivement par Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,98% à 9 320 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 1,58% à 5 790 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 1,43% à 11 000 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 0,87% à 2 320 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 740 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 2 180 FCFA), SOGC Cote d'Ivoire (moins 2,78% à 3 500 FCFA), NEI CEDA Cote d'Ivoire (moins 2,27% à 645 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,23% à 1 095 FCFA).

La valeur des transactions est redescendue à 349,680 millions de FCFA contre 850,653 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 8 152,907 milliards de FCFA contre 8 122,676 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 30,231 milliards.

Celle du marché des obligations est, par contre, en baisse de 10,027 milliards, se situant à 10 246,425 milliards de FCFA contre 10 256,452 milliards de FCFA le vendredi 12 avril 2024.

Les indices connaissent une situation contrastée. L'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,37% à 219,15 points contre 218,34 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 0,49% à 110,45 points contre 109,91 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) s'est retrouvé avec une baisse de 0,19% à 102,68 points contre 102,88 points la veille.