Congo-Brazzaville: FMC Brazzaville - Honoré Mouanda élu secrétaire fédéral

Le premier secrétaire fédéral de la Force montante congolaise (FMC) Brazzaville, Honoré Mouanda, a été élu le 13 avril lors d'une assemblée générale élective présidée par le secrétaire permanent du Parti congolais du travail (PCT) chargé de la jeunesse, Marien Mobondzo-Endzonga.

Le nouveau secrétaire fédéral de la FMC Brazzaville succède à Nel Borel Okandza qui la dirigeait depuis 2014, une année après la création de la FMC en 2013. Elu pour un mandat de cinq ans, Honoré Mouanda préside un bureau de onze membres. Il est secondé par Dorel Eyobélé qui occupe le poste de secrétaire chargé de l'organisation et de la mobilisation, et d'Arnaud Ndinga-Makanda, élu secrétaire à l'administration et aux ressources humaines.

Au cours de cette assemblée générale, les 690 délégués venus des neuf arrondissements de Brazzaville et de l'Ile Mbamou ont aussi mis en place la commission fédérale de contrôle et d'évaluation de cinq membres. Celle-ci est dirigée par Armel Mawakani, suivi de Cristevit Ongoto hissé au poste de vice-président. Mercié Okoko, pour sa part, occupe la fonction de secrétaire rapporteur de la fédération.

Dans son discours, le nouveau secrétaire fédéral s'est dit conscient de la responsabilité qui l'incombe pour redynamiser l'organisation de jeunesse du Parti congolais du travail dans la ville capitale, conformément aux orientations et à la vision du parti. Une mission si lourde qu'il estime mieux accomplir avec le soutien de tous. « J'invite les nouveaux dirigeants élus à l'efficacité afin de transformer notre organisation en une force de réflexion pour des batailles politiques futures. Nous devons travailler dans la cohésion, la discipline mais en toute simplicité et humilité », a souligné Honoré Mouanda.

%

Saluant la mise en place de ce secrétariat fédéral, le premier secrétaire national de la Force montante congolaise, Vadim Osdet Mvouba, a exhorté les nouveaux dirigeants élus à « faire preuve de lucidité et de vigilance afin que la couche juvénile congolaise qui représente 75% de la population » soit bénéficiaire des projets prévus dans le cadre de l'année 2024 dédiée à la jeunesse. Clôturant la réunion, le secrétaire permanent chargé de la jeunesse, Marien Mobondzo-Endzonga, a rappelé au nouveau secrétariat fédéral que « nous sommes dans une période politique charnière » et qu'ils sont tenus de travailler avec abnégation et engagement afin de contribuer efficacement à la vie du parti.