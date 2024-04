Congo-Brazzaville: District d'Ongogni - Des écoles primaires de Nguela-Komo et Owé font désormais peau neuve

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, a inauguré le 12 avril, en présence des autorités locales et du député de la circonscription électorale unique d'Ongogni, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia, les nouveaux bâtiments des écoles primaires des villages Nguela-Komo et Owé.

Initiés par l'ancien député d'Ongogni, Jean-Jaurès Ondelé, les travaux de construction de deux nouveaux bâtiments de trois salles chacun au sein des deux établissements publics ont été achevés par le gouvernement grâce au plaidoyer de l'actuel député, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia. « Avant, nous étions dans des vieux bâtiments construits en terre battue. Chaque fois, c'étaient des réparations avec parfois l'interruption des cours. Aujourd'hui, il y a un bâtiment qui sort du sol comme un champignon, c'est vraiment un sentiment de joie pour nous, parce que les cours vont désormais bien se dérouler avec les enfants », s'est réjoui le directeur adjoint de l'école d'Owé, Brune Makassi.

Le directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation des Plateaux, Raymond Mbourangon, s'est félicité de l'intérêt particulier que le député d'Ongogni accorde à l'éducation et à la formation des jeunes de cette sous-préfecture, en envoyant certains étudier en Europe. « Nous saluons le savoir-faire du député Yves Fortuné Moundelé Ngollo Ehourossia qui a plaidé pour la poursuite de ces travaux auprès du ministre Jean-Luc Mouthou qui, à son tour, a mis toutes les batteries en marche pour les achever », a-t-il rappelé.

Les trois salles de classe sont équipées chacune des tables-bancs. Avec le sentiment d'un devoir accompli, le député d'Ongogni a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et le président de la République pour son engagement constant en faveur de l'éducation dans le pays. « Grâce à ces nouveaux bâtiments répondant aux exigences de notre temps, nos enfants détiennent désormais un cadre approprié pour recevoir l'éducation, cette arme puissante, cette clé qui ouvre les portes d'un futur radieux », a indiqué Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia.

Plaidoyer pour bitumer la route Inkouelé-Ongogni-Lessanga

Profitant de cette occasion, le député a formulé au gouvernement les doléances des habitants de sa circonscription. Il s'agit, entre autres, de l'entretien des routes en terre ; du bitumage des 30 km de la route Inkouelé-Ongogni-Lessanga ; de la construction des écoles primaires d'Ipounou et d'Okayes ; de l'achèvement des travaux de construction des écoles primaires de Passa et Mbandza-Ikié ; de la réhabilitation du CEG et du lycée technique et agricole d'Ongogni ; de l'érection de la zone piscicole protégée à Lessanga ; de la finition des travaux de construction des Centres de santé intégrés de Mossendé, Lessanga et Endolo.

Après la mise en service de ces nouveaux bâtiments, le ministre Jean-Luc Mouthou et sa délégation ont visité la nouvelle école primaire ouverte à Ipounou par les parents, avec l'appui du député d'Ongogni pour soulager les jeunes adolescents qui jadis parcouraient cinq kilomètres pour aller étudier à Mossendé. Ainsi, cet établissement est désormais inscrit dans le cadre du projet de construction des écoles par le gouvernement.

« Il ne s'agit pas seulement à l'école primaire d'Ipounou, partout où nous passons et où nous rencontrons des situations qui sont similaires à celle-ci, nous répondons. C'est notre tâche, le président de la République nous a confié cette responsabilité de façon à pouvoir répondre évidemment partout sur l'ensemble du territoire national aux préoccupations exprimées par la jeunesse scolarisée de notre pays, c'est ce que nous faisons », a rassuré le ministre à l'issue de la visite, insistant sur la nécessité d'offrir des meilleures conditions d'apprentissage aux jeunes.

Notons que des manuels scolaires ont été remis aux directeurs des écoles qui devraient en faire bon usage.