Congo-Brazzaville: Vie associative - Les membres de Zonta club de Pointe-Noire Telema intronisés

La présentation officielle de Zonta club de Pointe-Noire Telema a eu lieu le 13 avril, à la villa Antonetti, en présence de Germain Mbemba Bantsimba, deuxième vice-président du Conseil départemental et municipal de la ville; de Fernanda Gallo Freschi, vice-présidente de Zonta international; des personnalités de Zonta et des invités.

Zonta international est une organisation non gouvernementale, apolitique et non confessionnelle qui oeuvre à l'avancement du statut de la femme dans tous les domaines, en mettant au coeur de son action l'autonomisation de la gent féminine. « Je suis heureuse et fière que le Congo soit admis au sein de Zonta international par le biais de Zonta club de Pointe-Noire Telema qui veut dire debout, lève-toi, agis. J'espère qu'avec le processus qui commence officiellement aujourd'hui, la dynamique enclenchée va continuer avec le recrutement des nouveaux membres. Vous êtes des bénévoles, volontaires, vous venez pour servir »; a dit Yvonne Kouloufoua, présidente du Comité Som, Past gouverneur et marraine de Pointe-Noire.

Après avoir fait un bref historique de l'implantation de Zonta en Afrique qui a commencé dans les années 1970 avec le Ghana, puis le Nigeria avant de s'étendre dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, Salami Nadjim, gouverneur du district 18, s'est réjoui que l'Afrique centrale, par le biais du Congo, soit désormais présente à Zonta avec Zonta club Brazzaville et Zonta club Pointe-Noire Telema.

%

Zonta international envisage un monde où les droits des femmes sont reconnus et où chaque femme est capable d'atteindre son potentiel. Dans un tel monde, les femmes ont accès à toutes les ressources et sont représentées dans les postes de décision sur un même pied d'égalité que les hommes. « Nous devons conjuguer les efforts pour accentuer l'autonomisation des femmes par le service et le plaidoyer »; s'est exprimée Fernanda Gallo Freschi, vice-présidente internationale de Zonta.

En demandant aux Zontiens et Zontiennes d'exceller par l'amour et l'amitié, Joan Kabayambi, Area director Zone 3-District 18, a exhorté les membres de Zonta club de Pointe-Noire Telema à être au service des autres par des actions pérennes.

Le discours d'acceptation de la charte prononcé par Me Philippe Bassintsa, président de Zonta club de Pointe-Noire, la présentation du bureau et des membres du Club Telema puis la remise des symboles et le port des écharpes ont constitué les moments forts de cette cérémonie. « Zonta Club de Pointe-Noire Telema est une structure mixte qui va servir les autres par des actions dans le social, la santé, l'éducation. Nous allons nous atteler aussi à la vulgarisation de la loi Mouebara du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes », a ajouté Me Philippe Bassintsa.

Heureux d'accueillir cette nouvelle organisation dans la ville, Germain Mbemba Bantsimba, deuxième vice maire de la ville, a conclu: « Nous adhérons aux valeurs de solidarité, d'amour et d'amitié que vous prônez. Nous allons travailler ensemble pour aller vers une société meilleure en mettant en avant l'humanisme ».

Signalons que Zonta club international a été créé le 8 novembre 1919 à Buffalo (Etat de New York), aux Etats Unis. La structure compte plus de 26 000 membres dont plus de 1300 clubs dans plus de soixante-cinq pays à travers le monde.