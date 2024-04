Congo-Brazzaville: Judo - Les meilleurs athlètes de Brazzaville récompensés

La ligue départementale de judo a organisé, du 13 au 14 avril au gymnase Nicole-Oba, l'édition 2024 du championnat départemental. Près de deux cent cinquante athlètes issus des clubs de la capitale ont participé à cette compétition et les meilleurs de chaque catégorie ont reçu des médailles et coupes.

La ligue départementale de judo de Brazzaville a réuni les judokas et les meilleurs de chaque club se sont affrontés en présence des responsables de la Fédération ainsi que de la direction départementale des Sports. Dans une effervescence digne de ce sport qui draine des foules, les athlètes ont fait de leur mieux afin non seulement de défier leurs adversaires mais aussi de chercher un bon positionnement au classement général.

Au total, cent onze athlètes (toutes catégories confondues) dont cent quatre-vingt-trois hommes et trente-cinq filles ont été issus de trente-cinq clubs. Dans le fair-play, les athlètes se sont distingués puisque chez les dames, notamment dans la catégorie des -48 kg, Princia Itoumba du club TSK a remporté la médaille d'or, suivie d'Ela Matala de Kaké puis de Trifinie Abomi d'Olympique club. Dans la catégorie des -52kg, c'est Séphora Mankala de Dragon club qui a été hissée en tête tandis que Victoria Ngoulou, du même club, a remporté la médaille d'argent devant Mavie Mabounda de KGS. Du côté des 57kg, le trio gagnant est composé de Mpiaya, Yamfu et Ngatsé, respectivement de Gragon, Kawashi et Saint-Michel.

%

Au classement des messieurs, particulièrement chez les -60 kg, Serge Mbanza de la DGSP a difficilement remporté la médaille d'or devant son adversaire Rabby Mbemba (médaille d'argent) de Kawashi et le médaillé de bronze, Stone Ngakosso de A. A Neto. Du côté des - 66 kg, Gédéon Okombi a dominé sa catégorie. Emmanuel Nkaya a fait autant chez les -73 kg.

Cette compétition, dans son ensemble de haut niveau, était un baptême pour les dirigeants de la ligue. Constitué des vieux routiers de ce sport de combat, le bureau exécutif de la ligue a apporté des innovations dans l'organisation des compétitions, notamment dans la communication entre la table et les arbitres en instaurant le système des oreillettes et bien d'autres. Le président de la Fédération, Me Francis Neyl Ata, a, d'ailleurs salué « le dévouement de tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de ce championnat ». Il a ainsi demandé aux autres ligues départementales de poursuivre l'exécution de leur calendrier.