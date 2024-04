Congo-Kinshasa: Formation du Gouvernement - Judith Suminwa veut réduire le train de vie des institutions

La Première ministre Judith Suminwa Tuluka souhaite former un gouvernement qui tienne compte de la réduction du train de vie de l'Etat. La probité et les compétences seront les critères essentiels dans la sélection des ministres. Elle l'a signifié samedi et lundi 15 avril aux leaders des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale avec qui elle a entamé des discussions pour la formation du Gouvernement.

Après les échanges samedi avec le regroupement politique du Premier ministre sortant, Jean Michel Sama Lukonde, Judith Suminwa Tuluka a discuté lundi avec les cadres des plusieurs regroupements politiques dont l'UNC et alliés de Vital Kamerhe, de l'AFDC-A de Bahati Lukwebo et du MLC et allié de Jean-Pierre Bemba.

Au cours de ces discussions, la cheffe du Gouvernement a insisté sur la nécessité de réduire le train de vie des institutions en formant un gouvernement de petite taille et investir notamment dans la réalisation du programme de développement local des 145 territoires.

S'adressant à la presse à l'issue des échanges, Vital Kamerhe s'est dit satisfait car il ne sera pas question d'un partage du pouvoir mais plutôt des responsabilités.

Par rapport à la taille du Gouvernement, le leader de l'UNC estime qu'elle doit tenir compte de l'immensité du pays pour plus de représentativité.

Consulté aussi ce même lundi, Modeste Bahati Lukwebo de l'AFDC-A se dit d'accord avec la Première ministre quant à la réduction du train de vie des institutions. Il soutient donc la réduction de la taille du Gouvernement.

Cette position est également partagée par Jean Michel Sama Lukonde.

La cheffe du Gouvernement insiste par ailleurs auprès de ses hôtes sur la probité et les compétences comme critères essentiels dans la sélection des membres de son équipe gouvernementale.