Congo-Kinshasa: Hausse de prix des denrées alimentaires sur les marchés de Beni

Les habitants de Beni (Nord-Kivu) se plaignent de la hausse du prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux. les reporters de Radio Okapi l'ont constaté lundi 15 avril.

Au petit marché de Mayangose, le prix de la banane plantain, par exemple, plus consommée dans la ville de Beni, a doublé. Un régime, qui se vendait il y a trois semaines à 10.000 francs congolais, se négocie actuellement entre 20.000, 30.000 voire 35000 francs. Auprès des vendeurs détaillants, une main de banane plantain coûte actuellement entre 3000 et 3500, contre 1500 francs congolais il y a quelques semaines. L'insécurité à Mangina et ses environs est à la base de cette situation, comme l'explique Esther Masika, vendeuse de banane plantain rencontrée sur place :

« Le prix a actuellement haussé à cause de la rareté des gros Michelets [Ndlr banane plantain de grosse taille]. Tout est dû à l'insécurité qui sévit où nous nous ravitaillons. Chacun fixe le prix selon qu'il a acheté. Ces marchandises provenaient de Toda, Mangina et autres villages environnants. Actuellement presque plus rien ne nous parvient. Avant nous achetions à dix voir 12 000 francs congolais. Actuellement un régime de banane gros Michelet se vend à 20, 30, 35 000 francs. Nous avons maintenant un sérieux problème avec nos clients. Nous ne savons plus comment subvenir aux besoins de nos familles. Qu'on nous rétablisse la paix ».

Micheline Katungu, femme ménagère rencontrée au marché de Mayongose, se plaint aussi de cette situation :

« Le prix a débordé. Un régime de banane plantain que l'on achetait à 20 mille FC, mais voilà que je viens de l'acheter à 30. On gère les enfants chacun selon ses capacités. On doit nécessairement acheter parce que on ne mange pas de l'argent, mais plutôt de la nourriture ».

Quelques légumes, notamment les épinards et aubergines connaissent également une augmentation du prix sur le marché .

Un paquet d'épinards qui coutait 2000 francs congolais est vendu actuellement à 5000 francs. Celui d'aubergines coûte 1500 francs, il y a trois semaines encore, il se vendait pourtant à 500 francs.

La principale cause de cette flambée des prix demeure l'insécurité dans la commune rurale de Mangina du territoire de Beni d'où provient une grande partie des denrées alimentaires consommées dans la ville de Beni.