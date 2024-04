Madagascar: Projet ProMic/GIZ - L'Allemagne accorde un budget de 2.7 millions d'euros

Le lancement officiel du Projet de gestion de la migration due au changement climatique (ProMic) s'est tenu à l'hôtel Baobab Tree à la Corniche, vendredi. « L'objectif du projet ProMic est d'améliorer la gestion des migrants internes liés au changement climatique», indique la chargée de la Coopération à l'ambassade d'Allemagne à Madagascar, Heike Daume, dans son intervention.

« La région Boeny était très hésitante à accueillir les émigrés du Sud, mais ce sont des citoyens malgaches qui ont le droit de voyager à Madagascar. La décision était difficile car les natifs commencent à se plaindre de la destruction des terres et des forêts par ces immigrants. Notre volonté est de protéger la population et les ressources naturelles et d'accueillir les amis du Sud », promet, cependant, le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.

Puis il énumère : « Nous devons mettre en place une politique d'accueil, mais nous craignons aussi que cela les incite à venir en grand nombre dans la région. Mais nous avons confiance car nous avons un partenaire solide qui est à nos côtés depuis quarante ans, à savoir la Coopération allemande/GIZ. La région Boeny est un domaine où nos partenaires travaillent dur, notamment dans l'environnement. Et cela concerne Ankarafantsika, qui approvisionne en eau, le district de Marovoay. Quand nous avons reçu ces migrants du Sud, la forêt a été détruite, la société était détruite. La région a cherché une politique d'accueil dans la commune rurale de Tsaramandroso et nous leur avons donné des terres à cultiver et des maisons. »

En réponse à ces efforts, la Coopération allemande/GIZ a décidé de réaliser un projet ProMIC/GIZ doté d'un financement de 2 700 000 euros. Les zones d'intervention du projet ProMIC/GIZ depuis trois ans sont les communes de Marosakoa, Anjiajia, Andranofasika et Ankijabe.