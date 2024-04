Ile Maurice: Priyadarshi Dowlut - La fièvre de la victoire et l'inspiration d'une île forte

interview

Déjà détentrice du titre Miss Asia Global Mauritius 2024, Priyadarshi Dowlut, qui habite Morcellement Pinewood à Wooton, a conquis les coeurs il y a un mois en étant choisie comme lauréate du concours Miss Pride Of The World 2024 à Londres. À 28 ans, Priyadarshi Dowlut incarne l'énergie et la détermination de la jeunesse mauricienne.

Née et élevée dans une famille soudée comprenant ses parents, son petit frère et ses grands-parents, elle a été élevée avec les valeurs transmises par son grand-père, qui a été son guide et son mentor durant son enfance. Danseuse professionnelle et actrice/comédienne, elle a obtenu son diplôme en Performing Arts au Anupam Kher's Actor Prepares à Mumbai, en Inde, en 2016. Evoluant dans le mannequinat depuis une décennie, elle a gravé son nom dans les annales de la beauté mauricienne et internationale. Au cours de cet entretien, elle raconte son parcours remarquable, ses défis, ses aspirations et son dévouement envers l'autonomisation des femmes.

Parlez-nous du concours Miss Pride of the World 2024 .

C'était un concours de beauté organisé à Londres avec des participantes venant de nombreux pays dont l'Inde et les Philippines. Il comportait des séances de répétitions de différents aspects du concours. J'ai eu l'occasion de travailler avec des stylistes et des artistes internationaux. Ce fut une expérience enrichissante.

** Votre sentiment de vous être vue attribuer un titre aussi prestigieux ?**

J'ai fait de mon mieux et je n'arrive toujours pas à croire que j'ai obtenu le titre. Je suis heureuse. J'ai l'impression que mon travail acharné a enfin été payant et bien sûr, ce titre s'accompagne d'une responsabilité et de nombreuses attentes à mon propos en tant qu'artiste. J'espère continuer à bien faire et à rendre fiers ma famille, l'île Maurice et mes followers, qui m'envoient beaucoup d'amour et de bénédictions.

Qu'est-ce qui vous a incité à participer ?

Quand on m'a proposé de représenter l'île Maurice à Miss Pride of the World 2024, j'étais nerveuse ! C'était quelque chose d'international et de différent de tout ce que j'avais fait jusque-là, mais j'ai pensé qu'il se pourrait que l'univers me dirige vers cette voie et c'était une opportunité de montrer mon talent en tant qu'artiste mauricienne. Alors, je me suis dit pourquoi pas ? Nous avons tant de personnes talentueuses à Maurice. Je voulais avoir un impact au niveau international et promouvoir également l'île Maurice et le talent que les artistes mauriciens possèdent. C'est aussi grâce à l'organisation non gouvernementale Women of Wonders que j'ai eu l'opportunité de participer au concours. Cette organisation m'a soutenue aussi.

Quelle a été votre préparation pour la compétition?

Comme je l'ai dit, j'ai travaillé dur et donné le meilleur de moi. Il y avait des séances de remise en forme plusieurs fois par semaine et dès 7 heures du matin alors que tout ce que je voulais c'était dormir car j'étais épuisée. Il ne faut pas oublier que j'exerce aussi comme représentante médicale à plein temps et parfois, mon emploi du temps était très chargé. Il a fallu se prêter à des répétitions pour perfectionner mon expression orale pour parler en public, perfectionner ma démarche en m'entraînant et travailler sur moi et sur mes points faibles. Je suis une personne timide de nature, cela m'a demandé beaucoup de préparation. Mais cela en valait la peine. Je suis éternellement reconnaissante à mes stylistes, coach de concours et aux organisateurs du concours pour leur soutien et leurs conseils.

** Quelles sont les responsabilités qui accompagnent ce titre ?**

Certainement continuer à me produire en restant à niveau. Je sais que les gens ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de moi. Je dois promouvoir l'île Maurice et Miss Pride of the World de la meilleure façon possible dans le monde du mannequinat et socialement. Je dois continuer à améliorer mes compétences. Je dois faire le maximum et faire honneur aux deux titres que j'ai obtenus de deux organisations. C'est une énorme responsabilité.

Comment cela a-t-il impacté votre vie personnelle et professionnelle ?

En tant que représentante médicale, ces titres ont permis à un plus grand nombre de personnes de me connaître et cela m'aide sur le plan professionnel. Comme je l'ai dit, ma persévérance a enfin porté ses fruits. Je subis beaucoup de pression car j'attire beaucoup d'attention mais si l'univers m'a bénie en me donnant une telle opportunité, cela signifie que je suis capable de gérer tout cela aussi.

** Avez-vous des moments mémorables ou des expériences de votre participation à partager ?**

Je le dis tout le temps, et cela vient du fond du coeur, avant qu'ils n'annoncent le nom de la gagnante à Londres, le public criait déjà «Priya» et «Maurice». À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose de grand car j'avais eu un impact et obtenu leur appréciation et quand ils ont annoncé mon nom et dit «Miss Maurice», c'était un moment de fierté et je me suis sentie bénie. J'étais surprise et émue.

Quels conseils donneriez-vous aux autres jeunes femmes qui aspirent à se présenter à des concours similaires ?

Foncez ! Libérez votre pouvoir et votre potentiel. Et ne baissez jamais les bras. Cela peut prendre une semaine ou des années mais votre travail acharné finira toujours par payer. Poursuivez vos rêves et continuez à vous réinventer. Travaillez toujours à devenir une meilleure version de vous-même ! La vie est un cadeau et elle est belle...

Quels sont vos objectifs et aspirations futurs ?

Je veux continuer à apprendre et à améliorer mes compétences pour les concours de beauté. En même temps, j'aime le travail social et je veux aider les femmes et m'impliquer davantage dans des projets et auprès d'associations oeuvrant pour leur autonomisation. J'ai l'impression que c'est ma vocation et cela me tient à coeur.

Quelles sont vos prochaines représentations ?

Je représenterai l'île Maurice en Inde, le mois prochain, lors d'un événement prestigieux avec des célébrités indiennes. Je me concentre dessus. C'est ma priorité du moment.

Qui est votre idole et pourquoi ?

Lady Diana... elle ne voulait pas seulement être reine, elle voulait être une reine dans le coeur des gens et c'est ce que je veux réaliser... Mon nana (grand-père) était aussi mon idole. Il est mort l'année dernière. J'aimerais qu'il me voie en ce moment et qu'il soit fier de moi. J'ai les larmes aux yeux en disant cela. Il a laissé un énorme vide dans mon coeur et ma vie. Tout ce que je suis aujourd'hui, mon éducation, mes valeurs, mon éthique, ma façon de réfléchir, la personne que je suis devenue, je le lui dois. J'aurais beau le remercier mais ce ne sera jamais assez. Il m'a appris à être authentique et à me présenter telle que je suis... Il me disait que les personnes vraies m'apprécieraient toujours... Aujourd'hui, je réussis et je suis fière d'être sa petite-fille ! Il me manque tellement.

Yasheena Raghoonundun-Naojee : «on donne l'opportunité aux mauriciennes de briller sur la scène internationale»

Priyadarshi Dowlut en compagnie de Devina Mungur, «National Director of Miss Asia Global Mauritius» (g.) et Yasheena Raghoonundun-Naojee (dr.), fondatrice et directrice de Women of Wonders.

Women of Wonders est une organisation non gouvernementale qui oeuvre pour l'émancipation et l'autonomisation des femmes. «On a travaillé sur plusieurs projets ayant trait à l'entrepreneuriat féminin et le leadership, fait des actions caritatives, travaillé sur les compétences de vie et des programmes de sensibilisation tels que les campagnes RiseUp For Kids, ARISE - Rétablissement du traumatisme de la violence domestique, le projet de cuisine solidaire, Kids & Teens International.»

À la suite de la pandémie du Covid-19, Women of Wonders a mis au point un projet appelé World Islands Tourism Ambasador pour autonomiser les femmes et promouvoir le multiculturalisme, le patrimoine culturel et le tourisme mauriciens. Il s'agit d'un événement qui dépasse nos frontières et qui offrira une audience massive et un large éventail d'opportunités d'exposition médiatique à Maurice et une opportunité en or pour les femmes et filles mauriciennes de représenter leur pays sur une plateforme internationale prestigieuse.

«Après nos nombreux concours réussis, les Mauriciennes ont eu l'opportunité de briller sur la scène internationale. Au Sri Lanka, notre candidate Jodie Pyndiah a remporté la première place au concours Miss World Tourism, À Dubaï, nos candidates Ingrid Baker et Varsha Tataree ont été parmi les 25 premières et le mois dernier à Londres, notre candidate, Priyadarshi Dowlut a brillé en décrochant le titre Miss Pride of the World 2024.»