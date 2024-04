Madagascar: Conseil décentralisé à Toamasina - Démission des ministres candidats aux législatives attendue ce jour

La CENI va dévoiler la liste des candidats aux législatives aujourd'hui, juste la veille du premier conseil des ministres décentralisé du second quinquennat prévu demain dans la capitale de l'Est.

Tirage au sort. Sauf changement de programme, la Commission Electorale Nationale Indépendante va publier ce jour la liste des candidats retenus pour les législatives avec probablement dans la foulée, le tirage au sort des futurs numéros gagnants ou perdants (c'est selon) au soir du 29 mai 2024. En application de l'article 64 in fine de la Constitution, « Tout membre du gouvernement, candidat à un mandat électif, doit démissionner de ses fonctions sitôt sa candidature déclarée recevable ». Par qui ? Il y a deux cas de figure quoique la loi électorale soit d'interprétation stricte.

OVEC. Si c'est par l'Organe de Vérification et d'Enregistrement des Candidatures, les 7 ministres candidats auraient dû rendre leur tablier la semaine dernière puisque leurs candidatures n'ont pas été déclarées irrecevables par les OVEC concernés. Contrairement à d'autres dossiers qui se sont heurtés à une fin de non recevoir pour différents motifs, entre autres pour non paiement de la caution de 20 millions Ar.

CENI. Si c'est par la Commission Electorale Nationale Indépendante, les 7 ministres en lice dans la course à Tsimbazaza sont tenus de démissionner aujourd'hui sitôt leurs candidatures déclarées recevables par la CENI. En principe, ils ne pourront plus participer au premier conseil des ministres décentralisé à Toamasina demain. En revanche, aucun texte ne les empêche de faire partie de la tournée présidentielle sur le littoral Est, avec au programme, une série d'inaugurations (route pavée, bâtiment FOP, voie rapide...). Sans oublier le lancement de la construction du terminal gazier, la réception du panneau solaire, la visite du Boulevard Ratsimilaho et de Miami. Les inaugurations de « zava-bita » se poursuivront le 19 avril à Soanierana Ivongo et Fénérive Est.

100 jours. Les intérims des ministres démissionnaires seront assurés par leurs ex-collègues car un remaniement s'avère peu probable. Les membres du gouvernement candidats aux législatives seront restés 3 mois et 2 jours dans le gouvernement formé le 14 janvier 2024. Les ministres intérimaires seront chargés de mener à leur terme les 100 jours respectifs de Sahondrarimalala Marie Michelle, Lalatiana Rakotondrazafy, Haingo Elisabeth Fomendraza, Augustin Andriamananoro, Justin Tokely, Andriamanantena Rakotoharison et Haja Resampa. Malgré la démission programmée des sept candidats, le gouvernement continuera de travailler 7 jours sur 7.