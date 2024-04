Afrique: Conférence de Paris sur le Soudan - La communauté internationale promet deux milliards d'euros d'aide

Dans la capitale française, la communauté internationale s'est engagée à verser plus de deux milliards d'euros d'aide humanitaire au Soudan, au terme d'une conférence dont l'objectif initial était de récolter plus d'un milliard d'euros de dons et de coordonner les médiations pour mettre fin à la guerre qui aura fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 8,5 millions de personnes.

Réunie à Paris le 15 avril, la communauté internationale s'est engagée à apporter plus de deux milliards d'euros de financement pour le Soudan, appelant "tous les acteurs étrangers" à cesser leur soutien armé aux belligérants d'un conflit qui sévit depuis un an dans ce pays d'Afrique de l'Est. « Au total, nous pouvons annoncer que plus de deux milliards d'euros seront mobilisés" pour les Soudanais victimes d'une guerre qui "ne produit que chagrin et souffrance », a déclaré le président français, Emmanuel Macron.

À peine 190 millions d'engagements avaient été enregistrés avant la conférence, a-t-il ajouté. Sur les deux milliards, les pays membres de l'Union européenne (UE) participeront à hauteur de 900 millions d'euros dont 110 millions pour Paris, 244 pour Berlin ou 350 pour Bruxelles. Washington s'est engagé de son côté à apporter 138 millions d'euros. Si les promesses de dons sont conséquentes, elles restent loin des 3,8 milliards d'euros d'aide nécessaire estimés par les Nations unies.

Coprésidée par la France, l'Allemagne et l'UE, cette conférence devait remettre sur le devant de la scène internationale cette « crise oubliée », ont insisté le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné; son homologue allemande, Annalena Baerbock; le haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell; ainsi que le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic.

« Depuis un an, les Soudanais sont victimes d'une guerre terrible (...) qui ne produit que chaos et souffrance», a déploré Stéphane Séjourné. « Les Soudanais sont aussi victimes de l'oubli et de l'indifférence. C'est le sens de nos réunions d'aujourd'hui : briser le silence qui entoure ce conflit et mobiliser la communauté internationale », a estimé Josep Borrell, ajoutant: « Seule la pression internationale » pourra pousser les belligérants à négocier.

« Nous voulons oeuvrer pour une meilleure coordination », a affirmé Annalena Baerbock, exhortant la communauté internationale à « agir de concert pour amener les belligérants à la table des négociations et parvenir à un cessez-le-feu ».

La guerre au Soudan a officiellement éclaté le 15 avril 2023 entre les forces loyales au chef de l'armée, Abdel Fattah Al-Bourhane, et celles de Mohammed Hamdan Daglo, son ancien adjoint et commandant des Forces de soutien rapide ( paramilitaires). Le conflit a fait des milliers de morts et provoqué une catastrophe humanitaire.« C'est plus qu'une guerre entre deux parties rivales.

C'est une guerre contre le peuple soudanais (...). Les attaques aveugles qui tuent, blessent et terrorisent les civils pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité », a indiqué le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Alors que le conflit au Soudan dure depuis un an, jour pour jour, António Guterres a appelé les belligérants à cesser les combats et a demandé aux bailleurs de fonds de faire preuve de générosité et de financer le plan d'aide humanitaire pour ce pays.