Algérie: Festival du film méditerranéen - 70 nouveaux films en compétition

Annaba — Soixante-dix nouveaux films de 18 pays méditerranéens produits entre 2022 et 2024 participeront à la 4ème édition du Festival du film méditerranéen d'Annaba qui se tiendra du 24 au 30 avril courant avec invité d'honneur le cinéma italien, a indiqué lundi le commissaire du festival, Mohamed Allal.

Dans une conférence de presse tenue à l'hôtel Seybouse international, M. Allal a précisé que "sur ce total de films incluant des longs et courts métrages ainsi que des films documentaires, 46 films participent à la compétition officielle avec en plus des projections spéciales du cinéma palestinien, sur la femme et sur le cinéma méditerranéen ".

Il a également ajouté que " le festival revient après quatre années d'éclipse avec une nouvelle vision et une forte détermination à en faire une plateforme de découverte des talents et un partenaire de la production de films avec les jeunes cinéastes, assurant que le festival ambitionne de devenir un centre de rayonnement et de promotion du cinéma algérien ".

Reporté de novembre 2023 à avril 2024, le festival verra l'expression de la solidarité avec le peuple palestinien avec un programme intitulé "Viva Palestina" de présentation de sept courts métrages palestiniens à présenter successivement avant l'ouverture de la compétition officielle en présence de stars du cinéma palestinien dont le comédien Kamal Bacha et la cinéaste Najwa Najjar.

Dans le cadre de la formation, le festival accueillera dans son programme Masterclass des figures artistiques qui relateront leurs parcours dont le musicien compositeur Safy Boutella, le spécialiste des effets spéciaux 3D pour le cinéma Samy Lamouti et le producteur italien Daniele Urciuolo.

Des ateliers de formation aux métiers du cinéma seront également organisés au profit de 70 jeunes et animés par des figures du cinéma.

Au cours de la conférence de presse, la bande d'annonce du festival d'Annaba du film méditerranéen dont le montant total des prix atteint 25.000 dollars dont 15.000 dollars pour la catégorie des longs métrages, 5.000 dollars pour chacune des deux autres catégories des courts métrages et documentaires, a-t-on indiqué.